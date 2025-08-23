Les conseils de l’été d'Anne Sallé #7: choisissez une chose rien que pour vous

Cet été, notre coach bien-être Anne Sallé vous propose une série de conseils "no stress" jusqu'à la rentrée. Au programme de ce samedi 23 août 2025, un petit rituel à mettre en place pour renforcer l'estime de soi.

Entre les repas de famille, les enfants à occuper, les "on fait plaisir à tout le monde", l’été peut vite ressembler à un marathon de concessions déguisé en vacances. Et vous, là-dedans ? À quel moment c’est votre tour ?

Cet été, je vous propose un petit rituel : choisir une chose, rien qu’à vous. Une activité, une balade, un moment, un kiff, une envie. Un petit "oui" que vous vous donnez, sans demander la permission.

Lire seule à l’ombre pendant une heure.

Aller voir ce film que personne ne veut voir avec vous.

Vous offrir ce cours de yoga, de poterie ou ce massage qui vous fait de l’œil depuis des mois.

Dire : "je reste à la maison cet aprem, j’ai besoin de calme."

Ce n’est pas de l’égoïsme. C’est de l’écologie intérieure. Quand vous vous respectez, vous avez plus d’énergie pour les autres. Et surtout, vous envoyez un message fort à vous-même : je compte, moi aussi.

Ce genre de petit acte change tout. Il renforce l’estime de soi, apaise les frustrations et ouvre la voie à plus de justesse dans vos choix.

