Les coureurs sur le podium du Trail des Forts ce samedi...

"Le Trail des Forts a su évoluer au même rythme ou presque que le Trail en se positionnant comme le plus grand événement de l’Est de la France", expliquent les organisateurs.

Les résultats de ce samedi

60 km

Classement Femmes

Karine Loyer (6:02:14) Eustache Emeline (6:41:50) Tiphaine Germaine (6:56:40)

Classement Hommes

Aurélien Collet (5:15:53) Julien RIZZOTTO (5:32:29) Grégory BOUDON (5:33:43)

60 km - relais 2 : départ à 8h00



Classement Femmes

Marie LENOIR

Valentine ROMAIN

Cyndie Valette

Classement Hommes

Tom Langlin

Lauric Danguy

Romain Charollais

30 km : départ à 10h00

Classement Femmes

Anthéa JUIN (2:35:19) Isabelle DUPRE (2:37:20) Céline CARREZ Celine (2:39:05)

Classement Hommes

Pierre André ANIZAN (2:03:17) Dimitri MOREL-JEAN (2:06:07) Eloi GUIGON (2:10:24)

21 km

Classement Femmes

Manon Bougeot (1:56:41) Ludivine GENDRIER (1:56:55) Coline COCHET (1:57:24)

Classement Hommes

Mathieu BRUCKI ( 1:26:56) Doryan BOILLON (1:27:48) Matthieu GANDOLFI (1:28:13)

Infos +

Tous les coureurs ont accès à la célèbre Citadelle et son passage vertigineux avec vue sur l’arrivée, et le grand parcours propose même de relier l’intégralité des 10 forts du 18 et 19e siècles qui protègent la cité Vauban. Avec son site départ/arrivée au bord du Doubs, au centre-ville historique de la capitale bisontine, ville verte par excellence, le 20e Trail des forts de Besançon voit les choses en grand. Plus de 6.000 coureurs sont attendus en 2023, confirmant un engouement croissant de la part des passionnés qui viennent de toute la France.