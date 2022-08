Les Instants Gourmands à Besançon : c’est parti !

Le coup d’envoi des Instants Gourmands a été donné ce jeudi 25 août. Les Bisontins et Bisontines pourront y déguster des produits régionaux place Granvelle du jeudi 25 au dimanche 28 août 2022.

Ils étaient déjà quelques curieux ce matin dès l’ouverture à venir découvrir et surtout goûter les spécialités proposées par la trentaine d’exposants présents pour cette édition 2022. Les fins gourmets ne se sont d’ailleurs pas fait prier pour profiter de la première dégustation gratuite proposée lors des Instants Gourmands. Robin Vuillmenot, du restaurant La Boucle (rue Cusenier), ouvrait ainsi le bal en faisant découvrir gratuitement les spécialités de sa carte. D’autres chefs se succéderont ainsi tout au long de l’événement jusqu'au dimanche 28 août.

Dégustation pour découvrir les producteurs présents

Afin de découvrir les producteurs présents sur le site, il sera possible de retirer au chalet d’accueil 1 verre Instants Gourmands et des tickets de dégustation (1 verre et 2 tickets : 6€ / 5 tickets : 12€)`.

Des concerts viendront également ponctuer les temps de repas tandis que les plus jeunes pourront profiter de l’espace jeux en bois animé par Culture jeux.

Le programme :

Jeudi 25 août

12h : Concert Swing D’ici et d’ailleurs - Swing

12h à 15h : Les Instants Chefs

14 h à 18h : Les Instants Jeux

17h à 20h : Les Instants Chefs

19h : Concert Lost Indians – Folk

Samedi 27 août

12h : Concert Julien Locatelli – Accordéon

12h à 15h : Les Instants Chefs

11h à 19h : Les Instants Jeux

17h à 20h : Les Instants Chefs

19h : Concert Trio Fever – Pop rock

Vendredi 26 Août

12h : Concert Swing D’ici et d’ailleurs – Swing

12h à 15 h : Les Instants Chefs

14h à 18h : Les Instants Jeux

17h à 20h : Les Instants Chefs

19h : Concert Blue Tone Strompers – Ska Blues

Dimanche 28 Août