Les jeunes du Planoise karaté Academy continuent d’impressionner

Lazhar Bouadjehine (17 ans), Haceyne Mechai (15 ans), Yasri Haidar (16 ans) et Sixtine Thirion (12 ans) ont ainsi participé à la deuxième Youth league de l’année. Ils ont fièrement représenté la ville de Besançon et porté les couleurs du karaté français à l’une des compétitions les plus prestigieuses du monde pour les 12 à 20 ans.

Pour les jeunes karatékas bisontins, c’était une belle récompense que de pouvoir se mesurer aux athlètes les plus prometteurs de leur génération, après une année intense d’entrainements et de sacrifices parfois. Cette compétition internationale était l’un des événements les plus attendus de la saison pour les jeunes karatékas. Elle a accueilli jusqu’au 19 mai plus de 3.000 athlètes de 77 nations.

Pour Mor Seye, leur coach, "la rigueur, le travail et la persévérance sont les clefs de la pratique du karaté de haut niveau et permettent de pouvoir se mesurer aux plus grands karatékas français et internationaux. Grâce à leur travail, tous nos athlètes, sont montés dans le ranking mondial".

Deux belles perf' en coupe de France

En parallèle, ce week-end avait lieu la coupe de France des pupilles à Lyon. Arij Abboudi décroche la troisième place dans sa catégorie. Rana Bouadjehine ne démérite pas et se classe cinquième. Deux belles performances pour une toute première expérience en coupe de France.

"C’est une très belle semaine pour notre club qui nous conforte dans notre travail auprès des jeunes athlètes ! Ils ont encore du chemin à parcourir mais nous serons à leurs côtés à chaque instant et nous sommes très confiants pour la suite" soulignent Yassin Zaknoune et Esther Guazzetti, coachs des jeunes pupilles du PKA.