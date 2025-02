Les lycéens invités à s’immerger dans le monde étudiant de l’université Marie et Louis Pasteur

Du 3 au 7 mars 2025, l’université Marie et Louis Pasteur renouvelle son opération des "24 h dans le supérieur" à destination des lycéens en classe de seconde, première et terminale. L’objectif, une immersion dans l’univers des études universitaires grâce à plusieurs actions proposées au sein de l’université.

Ces journées visent à permettre aux futurs étudiants de "mieux se projeter et de consolider leurs réflexions concernant leurs futurs choix d’études" précise l’université dans son communiqué.

Ils pourront ainsi assister à des présentations des formations et des départements, des cours et TP dans diverses matières mais aussi échanger avec des enseignants et des étudiants.

Près de 60 offres sont proposées aux lycéens pour leur permettre de se glisser dans la peau d’un étudiant le temps d’une journée, se sensibiliser au fonctionnement de l’université, de découvrir les lieux d’études...

Comme chaque année, le service orientation stage emploi de l’université Marie et Louis Pasteur, sera présent pour animer des actions afin d’aider les jeunes dans leur choix d’études et favoriser leur transition entre le lycée et l’université. Il proposera notamment une visite guidée du campus de la Bouloie accompagnée par des étudiants ambassadeurs.

Tous les lycéens peuvent s’inscrire en ligne dès à présent. L’opération est également ouverte aux étudiants de l’université Marie et Louis Pasteur souhaitant se réorienter.