Les menus des cantines à Besançon (du 10 au 14 février 2025)

PUBLI-INFO • L’université de Franche-Comté, devenue au 1er janvier 2025 l’Université Marie et Louis Pasteur, est un acteur incontournable de l’alternance en Franche-Comté. Forte de ses 1700 alternants et d’un réseau de plus de 2000 entreprises partenaires en 2023-2024, elle propose plus de 100 formations ouvertes à l’alternance. L’UMLP conjugue excellence académique et répond aux besoins des bassins d’emploi.