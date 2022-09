Depuis désormais un an et demi, une onglerie d’un nouveau genre s’est installée à Besançon, 8 rue Pierre Donzelot (quartier Bregille) : "Les Ongles Porcelaine". À sa tête, Christelle Sirk, une prothésiste ongulaire spécialisée, comme le nom de son établissement l’indique, dans la pose d’ongles en gel porcelaine. Une prestation unique dans la métropole de Besançon.

Diplômée de la Melticolor académie de Villeurbanne, Christelle Sirk a eu un coup de coeur pour cette technique venue tout droit des États-Unis, qui se veut plus respectueuse des ongles.

Mais au juste, c’est quoi le gel porcelaine ?

Le gel porcelaine est une alternative sûre et saine, aux acryliques et au vernis gel. "Les poudres à tremper n’ont pas d’odeur de monomère lorsqu’elles sont appliquées, peuvent être réalisées en deux fois moins de temps que les acryliques et s’imprègnent plus facilement que le gel UV, sans grattage, laissant l’ongle sain et beau après le retrait" explique Christelle.

"Si la poudre porcelaine est si populaire outre-manche, c’est également parce qu’elle dure plus longtemps que les vernis gel, semi-permanent, et est aussi durable que les acryliques. Elle peut durer six semaines, à condition que vous souhaitiez la laisser pousser aussi longtemps." - Christelle Sirk

Le gel porcelaine, une fois appliqué, est résistant à l’eau, aux fissures, ne nécessite pas d’entretien et n’est pas toxique, ni poreux, selon la prothésiste.

Des produits vegans, directement importés des États-Unis

Les acryliques traditionnels et les gel UV contiennent un ingrédient appelé "méthacrylate", qui peut affaiblir les lits d’ongles. "Mais les personnes allergiques aux méthacrylates peuvent porter du gel porcelaine sans problème ! Vous remarquerez à quel point vos ongles naturels sont devenus forts, même après votre première manucure" renchéri Christelle. "Nos poudres sont certifiées 5Free et 7Free, sans gluten, vegans et non testés sur les animaux."

À qui s’adresse le gel porcelaine ?

Si la clientèle de Christelle Sirk est, pour l'instant, uniquement féminine, les hommes peuvent tout à fait prendre rendez-vous. "Je ne suis pas sûr que Besançon soit prêt, mais moi je le suis !" plaisante t-elle. "Je l’ai bien vu à Villeurbanne et à Lyon, c’est quelque chose qui va exploser pour les hommes dans quelques années. Eux aussi ont besoin de soins qui leurs sont propres."

Par ailleurs, pour les étudiant(e)s, un tarif préférentiel de -20 % sera appliqué, sur présentation de la carte justificative associée.

Le bar à ongles recherche une collaboratrice

À partir de mi-septembre, le rythme des rendez-vous s’intensifiant, "Les Ongles Porcelaine" aura besoin de renfort. Christelle Sirk recherche dès à présent une collaboratrice en CDD à temps partiel (20 à 25 heures par semaine), avec une possible transformation en CDI. "Une première formation en esthétisme ou onglerie est appréciée, et je dispenserai la formation en gel porcelaine. Je recherche avant tout une personne minutieuse, avec un bon relationnel."

Infos +