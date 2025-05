Les plantes françaises et bio à l’honneur dans la nouvelle collection de laGrange

Spécialiste des infusions, du thé et du café, Maison laGrange étoffe son offre avec une gamme inédite d’infusions issues exclusivement de plantes cultivées et récoltées en France, -a-t-on appris dans un communiqué de l’entreprise marnaysienne du 30 avril 2025.

Dans un marché où plus de 90 % des plantes à infusion consommées en France sont importées selon le Syndicat des Simples en 2023, ”cette initiative souligne la volonté de la marque de soutenir la filière française des plantes aromatiques et médicinales”, souligne le communiqué.

Une production exigeante et responsable

Les plantes de cette nouvelle collection proviennent de cueillettes sauvages réalisées par des producteurs locaux, ”selon des méthodes respectueuses de la biodiversité”, précise Maison laGrange. La récolte, le tri, le mélange et le conditionnement sont effectués à la main. ”Ce choix garantit une qualité optimale, en préservant l’intégrité des plantes et en assurant une extraction efficace des principes actifs”, nous indique-t-on.

La production locale implique des contraintes importantes : disponibilité limitée des ressources, variations saisonnières et exigences agronomiques spécifiques. ”Ces défis rendent la démarche plus exigeante mais permettent d’assurer une traçabilité totale et de proposer des infusions aux arômes authentiques”, assure l’entreprise.

Des recettes de bien-être

Composée de cinq références, cette gamme a été élaborée pour répondre aux attentes des consommateurs en quête de naturalité et de bienfaits ciblés. Chaque infusion associe les vertus des plantes françaises :

Détoxification : élimination des toxines

Digestion : apaisement et légèreté après les repas

Immunité : soutien des défenses naturelles

Revitalisation : regain d’énergie et de tonus

Purification : équilibre de la peau

Infos +

Les infusions de cette nouvelle gamme sont disponibles depuis le 21 mars 2025 sur le site officiel www.maison-lagrange.com ainsi que chez les distributeurs partenaires de la marque.