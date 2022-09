Les Restos du coeur du Doubs ont besoin de bénévoles pour cet automne

Cette année encore et pour la 16e édition, la Région Bourgogne Franche-Comté organise le concours régional de l'économie sociale et solidaire dans le but de valoriser les initiatives exemplaires et/ou innovantes, porteuses de valeurs et des succès de l'économie sociale et solidaire (ESS) en Bourgogne-Franche-Comté. Le dépôt des candidatures se déroule du 5 septembre au 5 octobre 2022.