France
Politique

Les socialistes seraient "balayés" en cas de dissolution, prévient Manuel Valls

Publié le 29/08/2025 - 16:59
Mis à jour le 29/08/2025 - 16:59

Le ministre des Outre-mer Manuel Valls (ex-PS) a appelé vendredi à un "compromis allant des socialistes jusqu'aux républicains (LR), en passant par le bloc central" pour éviter "une crise de régime", brandissant la menace pour le PS, son ancien parti, d'être "balayé" en cas de dissolution.

© Facebook officiel de Manuel Valls

"Il faut retrouver le chemin du dialogue", a affirmé l'ancien Premier ministre de François Hollande, interrogé sur le vote de confiance demandé par François Bayrou le 8 septembre en marge des universités d'été organisées à Autun par l'ex-ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. "Il faut trouver les voies du compromis des socialistes jusqu'aux républicains, en passant par le bloc central", a-t-il expliqué.

Il a ensuite avancé que "si ces formations politiques sont incapables de se mettre d'accord et que l'on va de motion de censure en motion de censure, on sait comment ça se terminera: une crise démocratique et de régime très grave dont la France n'a absolument pas besoin aujourd'hui". Le ministre des Outre-mer a poursuivi en agitant le spectre d'une dissolution qui pourrait, selon lui, avoir des conséquences néfastes pour son ancien parti.

"Je ne vois pas pourquoi les socialistes aujourd'hui (...) tenteraient des élections législatives anticipées", a-t-il souligné. A ses yeux, si le président de la République dissout à nouveau l'Assemblée, "les socialistes seraient (alors) en très grande difficulté, balayés, s'ils confirment ce qu'ils disent", c'est à dire "qu'il ne peut pas y avoir d'alliance sur le fond avec LFI". "Qui nous garantit que demain il y aurait de la stabilité si les forces politiques ne sont pas capables de se parler et de trouver des solutions ?", s'est-il interrogé, saluant "le courage" du Premier ministre François Bayrou.

"Il faut lui reconnaître du panache et c'est peut-être une manière de sortir de l'hypocrisie", a observé Manuel Valls.

(Source AFP)

Publié le 29 aout à 16h59 par Hélène L.
Politique

Doubs
Politique

Vote de confiance : Dominique Voynet veut consulter les habitants lors d’une “semaine de grande écoute”

Comme chaque député de l’Assemblée nationale, Dominique Voynet, députée du Doubs, sera amené à voter lundi 8 septembre 2025 lors du vote de confiance demandé par le Premier ministre. Mais pour cela, la députée souhaite avant tout consulter les habitants de la 2e circonscription du Doubs lors d’une "semaine de grande écoute" du 1et au 5 septembre 2025. 

2e circonscription du Doubs deputee du doubs dominique voynet vote de confiance
Publié le 29 aout à 12h00 par Elodie Retrouvey
France
Economie Politique

Budget 2026 : François Bayrou va demander un vote de confiance à l’Assemblée nationale

Le premier ministre a annoncé lundi 25 août 2025 qu’il engagera la responsabilité de son gouvernement le 8 septembre prochain lors d’une session extraordinaire sur une déclaration de politique générale ayant pour objet la maîtrise des finances publiques françaises. François Bayrou va ainsi abattre une périlleuse carte pour faire adopter son plan d'économies budgétaires, mais son gouvernement semble voué à tomber tant les oppositions refusent unanimement de lui accorder un sursis.

assemblée nationale budget françois bayrou premier ministre vote de confiance
Publié le 26 aout à 08h26 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Un drapeau blanc érigé en symbole de paix par Anne Vignot à Besançon

VIDÉO • Ce jeudi 21 août 2025 à 13h30, Anne Vignot, maire de la ville de Besançon, a hissé le drapeau blanc, symbole universel de paix, sur l’esplanade des droits de l’homme. Cet acte humaniste vise à exprimer la solidarité envers les populations touchées par les conflits dans le monde, notamment à Gaza, en Ukraine et en République Démocratique du Congo.

anne vignot drapeau guerre en Ukraine paix palestine politique internationale
Publié le 24 aout à 16h46 par Salomé F. • Membre
DOUBS (25)
Nature Politique

Annulation des comices du Doubs : une décision “responsable” selon Géraldine Grangier

Jeudi 14 août 2025, la fédération départementale du Doubs a annoncé l’annulation complète des 20 comices de l’année, en raison de la dermatose nodulaire bovine qui sévit en Savoie. Géraldine Grangier, députée Rassemblement national de la 4e circonscription du département, qualifie cette décision de "responsable et guidée par le bon sens sanitaire". 

comice géraldine grangier maladie bovine
Publié le 18 aout à 16h02 par Salomé F. • Membre
Besançon
Politique Santé

Canicule et polluants atmosphériques : Alternatiba dénonce le “combo macabre de nos étés”

Dans un communiqué reçu ce mercredi 13 août 2025, le mouvement écologiste Alternatiba alerte sur le "combo macabre" généré par la vague de chaleur actuelle et les polluants atmosphériques. Il met aussi en avant la nécessité de "conduire les politiques publiques vers plus de responsabilité", notamment en ce qui concerne les transports.

alternatiba Besançon qualité de l'air
Publié le 14 aout à 17h58 par Eddy R.
Dijon
Politique Société

Censure de la loi Duplomb : les agriculteurs dénoncent le maintien de la vente d’acétamipride aux particuliers

Ce jeudi 14 août 2025, selon les informations de l'AFP, des agriculteurs bourguignons et alsaciens ont dénoncé la poursuite de la vente aux particuliers de produits contenant du pesticide acétamipride, malgré la récente censure de la loi Duplomb par le Conseil d'État.

acétamipride jeunes agriculteurs loi duplomb
Publié le 14 aout à 17h08 par Eddy R.
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Jacques Ricciardetti candidat RN à la mairie de Besançon

Après une première annonce le 24 juin 2025, l’élu du Rassemblement National Jacques Ricciardetti a officiellement acté sa candiadature pour la prochaine élection municipale de Besançon en mars 2026 par le biais d’un communiqué réagissant à l’accueil à Besançon d’une partie des migrants délogés de l’Hôtel de Ville de Paris. 

élections municipales jacques ricciardetti municipale 2026 rassemblement national
Publié le 13 aout à 16h49 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Culture Politique

No Logo Festival à Ornans en 2026 : Jacques Ricciardetti émet quelques réserves

Le No Logo Festival, rendez-vous musical incontournable en Franche-Comté, s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Alors que l’événement, salué pour son rayonnement culturel et ses retombées économiques, pourrait poser ses valises dans la vallée d’Ornans en août 2026, l’élu régional RN Jacques Ricciardetti appelle à la prudence. Entre contraintes environnementales, enjeux logistiques et incertitudes politiques, il invite à une réflexion de long terme avant de sceller l’avenir du festival dans ce site classé Natura 2000.

conseil municipal environnement festival no logo jacques ricciardetti musique rassemblement national
Publié le 11 aout à 18h00 par Alexane

Finances, activité en hausse et fusion, le CHU de Besançon passe en revue l'année écoulée
