Les tireurs sportifs intègrent le SIA

Après son ouverture aux détenteurs chasseurs puis aux détenteurs sans titre, ce sont les tireurs sportifs qui intègrent le système d'information sur les armes (SIA) du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer ce mardi 27 février 2024.

Le service central des armes et explosifs du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer organise ce mardi 27 février le lancement officiel du module consacré aux tireurs sportifs au Centre national de tir sportif à Châteauroux avec la Fédération française de tir. Cet événement vise également à ''mettre en lumière ce site qui accueillera les épreuves de tir des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.'' précise le communiqué du ministère.

Encadrement et contrôle de la détention d'armes renforcés

Cela concerne 255 000 tireurs sportifs en France qui devront créer un compte personnel SIA pour acquérir ou céder une arme. Un numéro leur sera attribué et les suivra toute leur vie. Ainsi, ils seront identifiés par les armuriers mais aussi par l'administration.

Simplification administrative

Depuis leur compte personnel SIA, les détenteurs pourront effectuer l'ensemble de leurs démarches en ligne : demande d'autorisation, validation d'acquisition d'arme ou encore édition de leur carte européenne d'arme à feu (e-CEAF). Il s'agit donc d'une ''action majeure de simplification administrative'' pour les détenteurs mais également pour les 500 agents de préfecture en charge des armes. ''Les délais de délivrance des actes administratifs en cette matière seront ainsi significativement raccourcis.''