Les trésors fromagers du massif jurassien présents au Salon international de l’agriculture 2025

L’Union régionale des fromages d’appellation d’origine comtois (URFAC) sera présente au 61e Salon international de l’agriculture, qui se tiendra du samedi 22 février au dimanche 2 mars 2025 à Paris Expo Porte de Versailles (pavillon 1, stand M137) afin de proposer aux visiteurs une "immersion gourmande et conviviale".

Les producteurs, fromagers et affineurs qui font la richesse des AOP Comté, Morbier, Mont d’Or, Bleu de Gex Haut-Jura et IGP Emmental Grand Cru seront présents tout au long du salon. Les visiteurs pourront ainsi venir découvrir leur savoir-faire autour d’un plateau de fromages emblématiques du Massif jurassien, dans une ambiance que l’Union régionale a souhaité "chaleureuse et authentique".

Trois espaces d’animations seront ainsi proposé aux visiteurs :

Un espace cuisine ouverte afin de déguster des plats savoureux à base de fromages (fondue, tartines, gaufres).

Un espace sensoriel pour plonger dans l’univers des fromages en explorant un mur sensoriel.

Un espace TV tactile pour tester ses connaissances avec un quiz ludique suivi d’une dégustation.

Un espace de vente.

Chaque journée, le stand mettra un fromage à l’honneur avec des ateliers culinaires, dégustations et échanges :