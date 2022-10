L’ESBF et le Crédit agricole Franche-Comté s’engagent pour l’éducation par le sport

PUBLI-INFO • Depuis plusieurs années, Decathlon s'efforce de réduire son empreinte carbone et de proposer des produits plus responsables. Au pied du Mont Blanc, dans son centre international de conception, son équipe a donc éco-conçu une veste polaire chaude, stretch et respirante pour des randonnées régulières. Il s'agit de la polaire de randonnée MH520 HOODIE pour homme et femme.