L’ESBF prête à relever le défi à Nantes

LBE : Nantes - ESBF, mercredi à 20h

Le coach bisontin en est sûr "on a les armes pour pouvoir contrer cette équipe" et Sébastien Mizoule sait que le temps est compté pour l’ESBF qui vise un top 5 cette année. Cela passe obligatoirement par le fait de devoir "récupérer des points à l’extérieur". L’ESBF est donc partie à Nantes dans le but annoncé de "faire un résultat". Pour cela les Bisontines vont devoir montrer leur capacité à rivaliser avec ces "gros" du championnat. Alors pourquoi ne pas commencer à Nantes…