L’ESBF signe deux nouvelles recrues

En prévision des saisons futures, le club de l’ESBF était à la recherche d’une seconde arrière gauche et d’une gardienne de but au centre de formation pour la saison prochaine.

Prunelle Kingue et Taryn Fuernkranz arrivent donc à Besançon à compter de Juillet 2023 pour intégrer le centre de formation.

Prunelle rejoindra la capitale comtoise pour deux ans afin d’évoluer essentiellement en Nationale 1 avec l’équipe réserve, tout en ayant l’opportunité de découvrir la Division 1. Taryn sera quant à elle la troisième gardienne de l’équipe professionnelle et la première gardienne de l’équipe réserve de N1.

Des objectifs ambitieux

Pour Prunelle Kingue l’objectif sera d’après le club de "progresser et acquérir le plus d’armes possible durant ces deux premières années de centre". Celle qui connaît déjà les sélections avec l’équipe de France U16 pendant deux ans, fait désormais partie de l’effectif France U17. Le futur duo d’arrières gauches du centre de formation, "est très certainement formé de deux jeunes joueuses parmi les plus prometteuses à leur poste" s’est félicité l’ESBF.

"Besançon est le centre qui m’a le plus plu et celui où je pense que je pourrais le mieux progresser. J’ai bien aimé l’accueil que l’on m’a réservé quand je suis venue faire des tests. J’ai hâte de débuter !" Prunelle Kingue - Future arrière gauche du centre de formation ESBF

De son côté, la jeune gardienne aura pour mission de se familiariser rapidement avec le style de jeu français et de développer de bonnes relations avec ses coéquipières et ses entraîneurs. Elle espère également contribuer au succès de son équipe et atteindre les joutes de la division 1 à l’issue de ses deux ans de formation.