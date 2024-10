Ligne Besançon - Dijon : reprise totale des trains à compter du 19 octobre 2024

En réaction à cette annonce de reprise anticipée, les équipes SNCF Voyageurs, opérateur des trains Mobigo pour le compte de la Région Bourgogne - Franche - Comté indiquent "avoir œuvré rapidement au repositionnement des ressources matériels et humaines", et proposeront dès ce samedi "l’entièreté de l’offre de Trains Mobigo entre Dijon et Besançon".

100% des Trains Mobigo entre Dijon et Besançon seront donc de nouveau assurés à compter du samedi 19 octobre.

Dans le sens Dijon > Besançon, les circulations des trains Mobigo seront toutefois ralenties à proximité du talus jusqu’au 25 octobre, et pourront accuser un retard d’environ 5 minutes à l’arrivée à Besançon Viotte. En revanche, dans le sens inverse, pour les Trains Mobigo Besançon > Dion, la reprise s’effectuera à vitesse normale.