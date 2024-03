L’influenceur Kimo se mobilise pour les personnes en situation de handicap

Récemment contacté par l’un de ses abonnés, Kimo s’est rendu en Algérie afin de rencontrer Aldene. Sur place, il a filmé ses aventures pendant plusieurs jours en le présentant à sa communauté.

Kimo a pris l’initiative de lancer une collecte de fonds en ligne à destination du jeune homme en situation de handicap. "Les milliers d’euros récoltés ont permis l’achat d’un fauteuil roulant électrique, d’une ceinture de maintien, d’un matelas, d’un coussin orthopédique, d’un lit adapté, d’un climatiseur ainsi qu’un luminaire télécommandé… Offrant ainsi à Adene et à ses proches plus de confort et une plus grande autonomie", nous précise-t-on.