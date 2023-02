L'Insee Bourgogne Franche-Comté : combien d'habitants comptera la Bourgogne Franche-Comté en 2070 ?

Combien d'habitants comptera la région Bourgogne Franche-Comté en 2070 ? Pour le savoir, l'Insee a réalisé des projections de population précises. Huit départements en Bourgogne Franche-Comté ont donc été soumis à cette réflexion.

Le Doubs pourrait compter 496 000 habitants

La population du Doubs pourrait atteindre 496 000 habitants en 2070, soit une diminution de 9 % par rapport à 2018. Cette baisse s’expliquerait par des décès qui deviendraient plus nombreux que les naissances et un solde migratoire toujours déficitaire. Malgré une hausse importante du nombre de personnes de 65 ans ou plus et une diminution de la population en âge de travailler, le Doubs resterait le département le plus jeune de la région.

La population de la Côte-d’Or pourrait baisser d’ici 2070

La Côte-d’Or pourrait compter 497 000 habitants en 2070, soit une baisse de 7 % par rapport à 2018. Sous l’effet du vieillissement, les décès devraient bientôt l’emporter sur les naissances et l’excédent migratoire ne compenserait que partiellement ce déficit naturel. Avec moins de jeunes, de personnes en âge de travailler et davantage de seniors, la structure par âge de la population s’en trouverait modifiée.

Le Jura pourrait compter 228 000 habitants

Le Jura pourrait compter 228 000 habitants en 2070, soit une diminution de 12 % par rapport à 2018. Cette baisse s’expliquerait par un déficit naturel de plus en plus prononcé, qui ne serait que partiellement compensé par l’excédent migratoire. En raison du vieillissement de la population, les personnes de 65 ans ou plus seraient plus nombreuses tandis que la population en âge de travailler diminuerait significativement.

La Haute-Saône pourrait compter 177 000 habitants

La Haute-Saône pourrait compter 177 000 habitants en 2070, soit une diminution de 25 % par rapport à 2018. Cette baisse s’expliquerait par un nombre de décès de plus en plus supérieur à celui des naissances. Ce déficit naturel ne serait que partiellement compensé par l’excédent migratoire. Comme dans les autres départements de la région, la population vieillirait. Les personnes âgées seraient plus nombreuses et la population en âge de travailler diminuerait sensiblement.

La Nièvre pourrait compter 159 000 habitants

Le nombre de Nivernais pourrait diminuer de 46 000 habitants d’ici 2070, soit une baisse de 23 % par rapport à 2018. Cette baisse s’expliquerait par un déficit de naissances par rapport aux décès. Ce déficit naturel ne serait que très partiellement compensé par l’excédent migratoire. La structure de la population vieillirait. Les personnes de 65 ans ou plus seraient plus nombreuses tandis que la population en âge de travailler diminuerait significativement.

La Saône-et-Loire pourrait compter 477 000 habitants

La Saône-et-Loire pourrait perdre 75 000 habitants entre 2018 et 2070. Cette baisse s’expliquerait par un déficit naturel accru (moins de naissances, plus de décès), en partie compensé par les arrivées plus nombreuses de seniors dans le département. La population vieillirait, avec davantage de personnes âgées de 65 ans ou plus, moins de jeunes et d’individus en âge de travailler.

À l’horizon 2070, l’Yonne perdrait 51 000 habitants

Il y aurait 286 000 Icaunais en 2070, soit une baisse de 15 % par rapport à 2018. La population de l’Yonne diminuerait sous l’effet du vieillissement, avec davantage de décès que de naissances. Le nombre d’habitants de 65 ans ou plus augmenterait, en particulier les 75 ans ou plus, qui sont fréquemment touchés par la perte d’autonomie.

Le Territoire de Belfort pourrait compter 96 000 habitants

Le Territoire de Belfort pourrait compter 96 000 habitants en 2070, soit 46 000 de moins qu’en 2018. Au déficit naturel, qui se détériorerait progressivement, s’ajouterait un solde migratoire fortement négatif qui participerait grandement à la baisse de population. Comme partout en France métropolitaine, la population vieillirait. Avec moins de jeunes, moins de personnes en âge de travailler et davantage de seniors, la structure par âge de la population s’en trouverait modifiée.

Info +

Si les tendances démographiques se poursuivaient, la Bourgogne-Franche-Comté compterait 2,4 millions d’habitants en 2070 contre 2,8 millions aujourd’hui.