Censure partielle de la loi "Duplomb" : Marie-Guite Dufay salue "une décision très attendue"

Dans un communiqué reçu ce vendredi 8 août 2025, Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, s'exprime suite à la censure partielle de la loi "Duplomb" par le Conseil constitutionnel.

La censure de la loi "Duplomb", qui prévoyait notamment la réintroduction de plusieurs pesticides en France, est "partielle, mais historique", selon propos de la présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Dans son communiqué, Marie Guite-Dufay rappelle "qu’une pétition citoyenne a réuni plus de deux millions de signatures en l’espace d’un mois contre ce texte très controversé."

Les Sages du Conseil constitutionnel, qui ont prononcé la censure partielle de la loi Duplomb, ont en effet estimé que cette loi "porte atteinte à la charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle."

Marie Guite-Dufay salue "cette décision très attendue, avec sa majorité régionale, décision qui constitue une avancée historique pour la protection de l’environnement et la santé humaine."