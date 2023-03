Loup : une marche pacifique prévue samedi 11 mars

Initiée par le Pôle grands prédateur et du Collectif loup massif du Jura, cette manifestation appelle les habitants de Besançon à se réunir au sein d'une marche citoyenne, aux côtés d'organisations de développement local et de protection de la nature de Franche-Comté. L'objectif : dénoncer les tirs de loup dans le massif du Jura et instaurer un climat de paix envers cet animal.

Le loup, indispensable à l'équilibre des écosystèmes

Si le loup est une espèce protégée en France depuis les années 90, les membres du parti EELV peuvent comprendre "l'émotion des éleveurs dont les troupeaux ont subi les attaques de loup". Toutefois, ils restent convaincus par une conciliation entre l'activité agricole et la présence de la vie sauvage et ajoutent que ces prédateurs restent "indispensables à l'équilibre des écosystèmes". Le parti EELV ajoute qu'il s'oppose à la décision du Préfet du Doubs, autorisant les tirs létaux contre les loups.