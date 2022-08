Lucas Verjux aux Championnats d’Europe de Jeunes de Course d’Orientation pédestre

En ce mois de juillet 2022, il a obtenu sa première sélection sous les couleurs du maillot tricolore qui lui a valu de gagner la Hongrie pour participer aux championnats d’Europe des Jeunes qui regroupent les meilleurs européens de la course d’orientation pédestre.

Pour cette première participation Lucas aura été certainement le plus régulier de la délégation française. Sur la longue distance après avoir pointé à la 55ème position à mi parcours, il franchit la ligne d’arrivée à la 26ème place et termine deuxième français à une seconde du Tchèque Filip Mairich. Le Suisse Matthieu Bueher remporte l’épreuve.

La confiance aidant, lors du sprint Lucas va se hisser à la 20ème place du classement, en réalisant de nouveau la seconde performance française. Point marquant de cette deuxième course, le jeune bisontin aura tutoyé individuellement le Top 10 avec une 14ème place au poste 10. Pour finir sur la troisième des compétitions, le relais, le sociétaire du club Bazlise25 en compagnie d’Anton Wenzel et de Nathan Philibert se verra récompenser d’une 10ème place par équipe.

Après ces trois épreuves Lucas confiait ses impressions : "C’était ma première sélection pour une compétition internationale. Grosse expérience pour moi de courir avec l’équipe de France, l’ambiance était fantastique ! Malgré des conditions de course difficiles avec la canicule en Hongrie, les courses ont été superbes ; j’ai pu découvrir des terrains très intéressants et de belles cartes. J’ai encore beaucoup appris et je compte bien participer au EYOC les prochaines saisons pour aller chercher des Top 10. C’était une super expérience qui m’a permis de découvrir le haut niveau international. J’en profite pour remercier Alain Pourre mon entraîneur et l’ensemble du club Balise25".