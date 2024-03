L’université de Franche-Comté, un acteur majeur de l’alternance dans le supérieur

PUBLI-INFO • En accueillant près de 1 600 alternants sur l’année 2023-2024, l’université de Franche-Comté se positionne comme un acteur moteur de l’alternance dans l’enseignement supérieur. Elle collabore avec plus de 2 000 employeurs, et propose plus de 100 formations ouvertes à l’alternance, de bac+2 à bac+5, dans de nombreux secteurs professionnels.

L’université de Franche-Comté est un partenaire incontournable, que vous soyez :

un étudiant ou un lycéen cherchant une opportunité en alternance,

un employeur souhaitant recruter un alternant,

grâce à sa couverture de l’ensemble du territoire franc-comtois en étant implantée à Besançon, Belfort, Dole, Lons-le-Saunier, Montbéliard et Vesoul.

Pluridisciplinaire et à l’écoute

En tant qu’établissement pluridisciplinaire, l’université de Franche-Comté propose un éventail de formations relevant de compétences et de secteurs professionnels extrêmement diversifiés : : industrie, droit, économie, énergie, sport, communication et marketing, santé, sanitaire et social, sciences, bâtiment, transport et logistique, informatique, comptabilité, qualité hygiène et sécurité...

Pour cela, elle s’appuie sur l’expertise : de ses départements d’enseignement ; de ses laboratoires de recherche ; de ses enseignants et intervenants professionnels ; mais aussi sur ses plateformes technologiques et équipements de pointe.

L’université de Franche-Comté est ainsi à l’écoute des employeurs – qu’ils soient privés ou publics –, et des particuliers – qu’ils soient salariés, demandeurs d’emploi, travailleurs indépendants / libéraux, ou encore étudiants/futurs alternants.

100 parcours ouverts à l’alternance

L’université de Franche-Comté propose plus de 100 parcours de formation ouverts à la pédagogie de l’alternance. Ces parcours de formation visent l’obtention d’un diplôme national reconnu par l’Etat et couvrent les niveaux :

Bac+2 : DEUST (Diplôme d’État Universitaire en Sciences et Techniques)

Bac + 3 : Licences professionnelles et BUT (Bachelor Universitaire de Technologie)

Bac+5 : Master

Au niveau BUT et au niveau licence professionnelle, 100% des parcours de formation sont ouverts à l’alternance. Au niveau master, un parcours de formation sur deux est ouvert à la pédagogie de l’alternance.

Se former et se professionnaliser

Pour les alternants, l’alternance permet de se former à l’université de Franche-Comté et de se professionnaliser en travaillant au sein d’une entreprise privée ou d’une structure publique. Cela leur permet d’acquérir une qualification professionnelle reconnue par un diplôme national et universitaire, tout en développant des compétences et une expérience opérationnelle. Cela facilite par la suite leur intégration dans le monde du travail.

Pour les employeurs, embaucher une personne en contrat d’alternance, c’est participer à la formation de son nouveau salarié, lui apprendre un métier et l’intégrer à la vie de l’entreprise. C’est également un moyen de bénéficier de connaissances et de compétences actualisées dans le cadre de la formation universitaire de son salarié, et de développer ainsi l’expertise de son entreprise ou de sa structure.

Un encadrement pédagogique et professionnel

Dans chacun de ces domaines professionnels, et quel que soit le parcours de formation suivi, les alternants sont encadrés tout au long de l’année par un tuteur pédagogique au sein de l’université et par un tuteur professionnel ou maître d’apprentissage au sein des entreprises qui les accueillent en tant que salariés.

L’université, et son Service Formation Continue et Alternance, restent également à l’écoute des employeurs afin de les accompagner dans ce projet d’entreprise.

Un service dédié aux alternants

Pour répondre au mieux aux besoins des employeurs et des particuliers, l’université de Franche-Comté s’est dotée d’un service dédié : Le Service Formation Continue et Alternance – SeFoC’Al.

Le SeFoC’Al mobilise son expertise en ingénierie pédagogique, administrative, règlementaire et financière pour accompagner les employeurs et les particuliers qui souhaitent bénéficier d’un parcours de formation au sein de l’établissement.

Infos pratiques