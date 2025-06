L'usine Stellantis de Sochaux à l'arrêt après une panne mécanique

"Nous avons une panne mécanique depuis lundi matin sur la grosse presse de l'usine", a déclaré mercredi à l'AFP une porte-parole du site de Sochaux (Doubs), confirmant une information d'Ici Belfort-Montbéliard. La panne bloque le secteur de l'emboutissage, qui consiste à former les pièces métalliques, et rend impossible l'assemblage de voitures.

Lundi, l'usine a pu produire normalement grâce au stock de pièces disponibles, mais elle a été mise totalement à l'arrêt mardi et plusieurs équipes ne peuvent pas travailler, soit "environ 3.000 personnes", selon la direction. "Nous ne sommes pas en mesure de donner une date de reprise", a prévenu la porte-parole, qui a assuré que "toutes les équipes sont mobilisées pour régler le problème le plus rapidement possible".

L'immense presse, pouvant traiter l'acier et l'aluminium, a été inaugurée en juin 2019. Elle pèse 5.400 tonnes et peut presser quatre pièces par frappe. L'usine produit les Peugeot 3008 et 5008 de nouvelle génération et assemble un millier de voitures par jour. Fin mai, le nouveau directeur général de Stellantis, Antonio Filosa, avait visité l'usine lors de sa prise de fonctions.

Selon Force ouvrière, plus de 6.000 personnes travaillent sur le site.

(Source AFP)