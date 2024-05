L’UTBM parmi les 5,8% des meilleures universités mondiales

Ce sont 62 millions de données qui ont été analysées pour établir le classement mondial 2024 CWUR des 20 966 universités, écoles et instituts y figurant. Une importance égale est donnée à la performance de recherche (50%) et à l'excellence des formations (50%).

L'UTBM arrive à la 1199e place des meilleures universités, écoles et instituts au monde, progressant de 300 places par rapport au classement 2023. Elle figure désormais parmi les 5.8% des meilleures institutions mondiales en 2024 (7.4% en 2023 et 9.1% en 2022).

Depuis 2020, l’UTBM a progressé de quelques 600 places

2020 : 1808e place,

2021 : 1780e place,

2022 : 1750e place,

2023 : 1499e place,

2024 : 1199e place.

À l'échelle européenne (environ 5000 institutions), l'UTBM occupe cette année la 439e place.

À l'échelle française (environ 600 institutions), elle occupe la 51e place.

Au sujet de cette place au classement 2023 CWUR, Ghislain MONTAVON, directeur de l’UTBM, déclare : ''Le travail quotidien de la communauté de l’UTBM n’est aucunement motivé par les classements nationaux et internationaux, mais par la formation au plus haut niveau possible d’exigence de futurs ingénieurs et des travaux de recherche en pleine phase avec les grands enjeux de notre société et en capillarité avec les milieux socio-économiques. Cette place dans le classement 2024 CWUR, la meilleure jamais enregistrée, vient cependant illustrer, par un tiers indépendant, l’intensité, la qualité et la lisibilité de nos actions, malgré la taille très réduite de l’UTBM au regard de celle de la très grande majorité des institutions figurant dans ce classement.''

Infos +

Retrouvez le classement sur : cwur.org