Malgré une belle 2e mi-temps, le BesAC s’incline face à Mulhouse

Nationale 1 BesAC - Mulhouse : 67-77 (20-13, 24-15, 21-21, 12-18)

Si l'on considère ce match du BesAC contre Mulhouse uniquement sur un plan comptable, bien sûr qu'il faut ajouter une défaite aux six précédentes enregistrées de suite.

On ne cesse de le répéter, mais le BesAC depuis plusieurs semaines doit se passer de deux de ses joueurs majeurs, Quentin Hanck considéré comme le régulateur de l'ensemble et de Ben Kovac, le meilleur scoreur. Et cette fois encore, ça a beaucoup peser sur l'issue des débats.

On croyait même, au retour des vestiaires, quand le BesAC s'est vu mené de 21 points (49-28, 22e) que la soirée allait finir en cauchemar. Mulhouse se montrait dominateur dans tous les secteurs du jeu et les pertes de balle consenties par Calvin Jubenot et ses coéquipiers lors des deux premiers quart-temps avaient fait très mal : 9 balles perdues qui ont généré à elles seules 14 points encaissés.

Mais au bord du gouffre, le BesAC a fièrement réagi, montant notamment son niveau d'intensité en défense. Tant et si bien qu'une première fois, les hommes de Laurent Kleefstra revenaient à 8 longueurs (52-44) sur une série de 10 avant d'être repoussés à 16 longueurs, puis une seconde fois à 5 points : 70-65, 37e.

Le palais des sports s'était de nouveau pris à y croire et s'enflammait. Mais quelques points de détail - encore serait-on tenté de penser - venaient compromettre ce retour tant attendu. Le BesAC venait, même amoindri, de remporter la seconde mi-temps face au dauphin du championnat, mais perdait le match.

Ben Kovac de retour vendredi ?

"On a donné tout ce qu'on a pu notamment lors des 20 dernières minutes. Mais qu'on le veuille ou non, les absences de Quentin Hanck et de Ben Kovac ont non seulement déséquilibré une équipe qui tournait bien rond sur les quatre premiers matchs de la saison, sans compter que ça nous prive de danger sur les shoots extérieurs. Alors, j'ai bien essayé de bidouiller tactiquement, mais ça n'a pas encore suffi" expliquait Laurent Kleefstra à l'issue des débats, avant de se projeter vers un horizon qu'il souhaite vite plus lumineux : "Malgré toute cette mauvaise série, on reste à 2 points de la 7e place. Et j'aimerais que sur les deux derniers matches aller de la Phase 1, on puisse en prendre au moins un".

Rappelons que ces deux derniers matches aller verront le BesAC se déplacer ce vendredi 8 novembre à Saint-Vallier et recevoir Boulogne/Mer le vendredi 15 novembre.

Avec l'espoir de revoir sur le parquet Ben Kovac qui attend un feu vert de la cellule médicale du club pour pouvoir donner déjà quelques minutes à Saint-Vallier, avant d'être vraiment opérationnel le 15 contre Boulogne. Ce serait au moins une première bonne nouvelle. Ce genre de bonne nouvelle que le BesAC n'a pas connue depuis si longtemps…

Les marqueurs

BesAC : Jubenot 15, Pouye 12, Falzon 11, Mgassa 11, Saounera 9, Eliezer-Vanerot 5, Djedje 4, Boyer.

Mulhouse : Faulkner 16, Milanese 14, Incredule 13, Mukuna 8, Ilic 8, Dary 6, Tawredu 4, Thiam 3, Samoura 3, Gneze 2.

(Communiqué)