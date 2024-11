Manifestes ProMilès : les forces armées et des entreprises franc-comtoises renforcent leurs liens

Le manifeste ProMilès s'inscrit dans une démarche d'interaction et de collaboration entre les armées et les entreprises. Elaboré en août 2022 par l’état-major des armées et le Medef, ce manifeste a pour but d’élargir le cercle des entreprises accompagnant les armées. Il permet notamment de faire émerger des partenariats entre le tissu militaire local et les entreprises de proximité qui maillent le territoire, et de renforcer la cohésion nationale dans l’ensemble des zones de défense et de sécurité. ”C'est un cadre stratégique, conçu pour formaliser et structurer les partenariats entre les entreprises et les unités militaires locales ou régionales”, nous explique-t-on dans un communiqué de presse.

Pour cela, plusieurs objectifs sont retenus :