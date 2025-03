Marc Chibani choisi pour être arbitre national au championnat de France de Krav Maga

À l’initiative de l’association Vensontio Krav Maga et instructeur fédéral au sein de la fédération française de karaté, Marc Chibani arbitrera au championnat de France les 5 et 6 avril 2025 à Bischheim.

Marc Chibani n’en est pas à son coup d’essai. S’il est 3e Dan de Krav Maga, il a également été arbitre national lors du championnat du monde de Krav-Maga en octobre 2024 à l’INJ de Paris.

"J’ai l’honneur d’être le seul représentant de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté sélectionné par la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées (FFKDA) pour officier lors de cette prestigieuse compétition", se réjouit-il.

Et d’ajouter : "Cette nomination est une véritable reconnaissance de mon investissement et de mon engagement dans le développement du Krav Maga à Besançon, notamment au sein du club Vesontio Krav Maga, que j’ai fondé il y a trois ans et qui compte aujourd’hui 48 licenciés, avec une parité remarquable de 42 % de femmes".

Au-delà du cadre sportif, Marc Chibani souhaite inscrire son engagement dans une démarche de sensibilisation et de prévention des violences faites aux femmes.

A propos du Vensontio Krav Maga

Les cours sont ouverts à tous, débutants ou confirmés, dans plusieurs lieux de la ville :