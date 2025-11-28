Maxi Zoo ouvre un nouveau magasin à Valdahon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

L’enseigne spécialisée dans les produits destinée aux animaux Maxi Zoo annonce l’ouverture d’un nouveau magasin à Valdahon le mercredi 10 décembre 2025.

Avec plus de 400 magasins intégrés, sans franchise, Maxi Zoo affiche l’ambition suivante : ”permettre à chaque possesseur d’animaux d’accéder à un magasin en moins de 20 minutes”. L’ouverture de Valdahon s’inscrit dans un vaste plan d’expansion, alors que plus de 60 inaugurations sont prévues en 2025.

Un magasin de 410 m² et plus de 4.600 références

Le nouveau point de vente s’étendra sur 410 m². Il proposera plus de 4.600 références consacrées au bien-être des animaux de compagnie : ”roquettes, friandises, pâtées, accessoires, jouets, couchages et produits d’hygiène” seront disponibles pour répondre aux besoins des animaux et de leurs propriétaires.

En plus des gammes dédiées aux chiens, chats, rongeurs, poissons et oiseaux, le magasin offrira également des produits pour les animaux de basse-cour, équidés, ovins et caprins.

Un engagement constant pour la cause animale

Depuis sa création, l’enseigne rappelle s’engager pour ”le bien-être et la protection des animaux”. De nombreuses collectes sont organisées au profit des refuges locaux. Un box refuge, installé en permanence dans le magasin, permettra aux clients de déposer librement un sac de croquettes, une boîte de pâtée, un jouet ou tout autre don. Une initiative qui offre un soutien précieux à des associations parfois peu connues.

Infos pratiques