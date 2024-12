Médiatiks : quand les médias scolaires concourent pour remporter le meilleur prix !

Le Clemi (Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information) organise le concours Mediatiks ouvert à tous les médias scolaires. Ce concours s'adresse aux écoles, aux collèges, aux lycées et autres établissements et a pour objectif de favoriser l'expression et la créativité des élèves. Les inscriptions sont ouvertes.

maCommune.info est partenaire du Clemi et reçoit, chaque année, des collégiennes et collégiens en stage pour leur faire découvrir les métiers de la presse.

Les écoliers, collégiens, lycéens ou élèves d'un autre type d'établissement qui réalisent un média scolaire (journaux imprimés ou en ligne, radios/podcasts, vidéos/webTV, reportages photo) peuvent participer au concours Médiatiks organisé par les coordonnateurs et coordonnatrices du Clemi en académies.

Depuis 2018, le Clemi permet aux établissements français à l'étranger de participer à Médiatiks.

Plusieurs médias sont primés dans chaque concours Médiatiks académique et de nombreux lots à gagner grâce aux partenaires. Un diplôme est remis à chaque équipe lauréate. Le concours Médiatiks a notamment pour objectifs d’encourager le développement des médias scolaires, de valoriser l’expression des élèves ou encore de sensibiliser la presse nationale aux enjeux des médias scolaires.

Le déroulement

Le concours Médiatiks comporte deux phases : une phase académique et une nationale. Les jurys académiques envoient au jury national une sélection par catégorie (école, collège, lycée et autre établissement) pour chaque support (journaux imprimés et en ligne ; radios et podcasts ; vidéos et WebTV ; reportages photos).

Les critères d’appréciation des jurys

Les jurys s’appuieront sur les critères suivants pour réaliser leur sélection :

les qualités de rédaction : contenu, style, analyse/réflexion...

les qualités de réalisation : maquette et mise en page, création graphique, illustrations, fluidité de la navigation web, montage audio/ vidéo...

l’identité du média : originalité, personnalité, singularité, affirmation d’une ligne éditoriale...

le projet : liberté d’expression des élèves, choix des sujets, démarche d’élaboration, citoyenneté, prise en compte des lecteurs...

la responsabilité: signature des articles, identification et respect des sources, mentions obligatoires…

Les récompenses

Au total, 16 prix nationaux Médiatiks sont décernés dans les catégories suivantes :

Journaux imprimés et en ligne

Radios/podcasts

Vidéos/WebTV

Reportages Photo

Calendrier :

20 novembre 2024 : ouverture des inscriptions

23 mars 2025 : date limite des inscriptions et d'envoi des productions

Mars-Avril 2025 : jurys académique et national

Juin 2025 : remise des prix du concours académique et national

Infos +