Vendredi 9 Janvier 2026
Alerte Témoin
Franche-Comté
Economie Société

Meilleure boulangerie de France : 10 enseignes francs-comtoises s’affrontent du 19 au 23 janvier

Publié le 09/01/2026 - 12:00
Mis à jour le 09/01/2026 - 11:24

La meilleure boulangerie de France, l’émission télévisuelle de M6 mettra en compétition du 19 au 23 janveir 2026 dix enseignes de Franche-Comté. 

© M6
© M6

Pour cette 13e saison, Chiara Serpaggi, Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran se lancent à nouveau à la découverte des meilleures boulangeries de France. Chaque jour, le jury ira découvrir deux enseignes de la région et leur attribuera une note sur :

  • La première impression
  • Le produit fétiche
  • Le pain signature

Ensuite, les concurrents seront départagés lors du "défi du jury" qui obligera les boulangers à sortir de leur zone de confort et à être ultra-créatifs. Déjà connus des spectateurs, l’épreuve du produit local à intégrer dans une création boulangère et celle de l’accord parfait inspirée de la gastronomie locale seront de retour cette saison. Mais une nouveauté fait également son apparition, celle de la boîte mystère. Une fois par semaine, les boulangers vont soulever son couvercle et découvrir trois ingrédients imposés. Leur mission ? Transformer cette surprise en une création unique et originale à présenter aux jurés. 

Les boulangeries de Franche-Comté

Émission du lundi 19 janvier 

Le mitron des copains

  • Grégory et Michkael
  • 3 rue Charles Bontemps à Jussey  (Haute-Saône)

Ô fournil des Saveurs

  • Christophe et Théo 
  • 34 rue de la Verrerie à Roye (Haute-Saône)

Émission du mardi 20 janvier 

Boulangerie Aléonard 

  • Johan
  • 29 route de Genève à Poligny (Jura)

Coup de coeur

  • Coralie et hugo
  • 9 rue Jean Moulin à Sellières (Jura)

Émission du mercredi 21 janvier 

Au bon temps 

  • Tom et Matthew
  • 10 route de Montbéliard à Botans (Territoire de Belfort)

Le Charmontet 

  • Clément et Antoine
  • 1 rue Louis Jeanperrin à Montbéliard (Doubs)

Émission du jeudi 22 janvier 

Le pain culminant 

  • Audrey et Lucas
  • 1 rue René Pernin à Dole (Jura)

Boulangerie Desbois

  • Christophe et Colin
  • 290 avenue du Maréchal Juin à Dole (Jura)

Émission du vendredi 23 janvier 

Jardin d’Ève 

  • Paul
  • 15 rue Jean Moulin à Delle (Territoire de Belfort)

Michotte et Confiote

  • Fanny 
  • 63 rue de Turenne à Valdoie (Territoire de Belfort)

Publié le 9 janvier à 12h00
