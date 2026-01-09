Meilleure boulangerie de France : 10 enseignes francs-comtoises s’affrontent du 19 au 23 janvier

Pour cette 13e saison, Chiara Serpaggi, Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran se lancent à nouveau à la découverte des meilleures boulangeries de France. Chaque jour, le jury ira découvrir deux enseignes de la région et leur attribuera une note sur :

La première impression

Le produit fétiche

Le pain signature

Ensuite, les concurrents seront départagés lors du "défi du jury" qui obligera les boulangers à sortir de leur zone de confort et à être ultra-créatifs. Déjà connus des spectateurs, l’épreuve du produit local à intégrer dans une création boulangère et celle de l’accord parfait inspirée de la gastronomie locale seront de retour cette saison. Mais une nouveauté fait également son apparition, celle de la boîte mystère. Une fois par semaine, les boulangers vont soulever son couvercle et découvrir trois ingrédients imposés. Leur mission ? Transformer cette surprise en une création unique et originale à présenter aux jurés.

Les boulangeries de Franche-Comté

Émission du lundi 19 janvier

Le mitron des copains

Grégory et Michkael

3 rue Charles Bontemps à Jussey (Haute-Saône)

Ô fournil des Saveurs

Christophe et Théo

34 rue de la Verrerie à Roye (Haute-Saône)

Émission du mardi 20 janvier

Boulangerie Aléonard

Johan

29 route de Genève à Poligny (Jura)

Coup de coeur

Coralie et hugo

9 rue Jean Moulin à Sellières (Jura)

Émission du mercredi 21 janvier

Au bon temps

Tom et Matthew

10 route de Montbéliard à Botans (Territoire de Belfort)

Le Charmontet

Clément et Antoine

1 rue Louis Jeanperrin à Montbéliard (Doubs)

Émission du jeudi 22 janvier

Le pain culminant

Audrey et Lucas

1 rue René Pernin à Dole (Jura)

Boulangerie Desbois

Christophe et Colin

290 avenue du Maréchal Juin à Dole (Jura)

Émission du vendredi 23 janvier

Jardin d’Ève

Paul

15 rue Jean Moulin à Delle (Territoire de Belfort)

Michotte et Confiote