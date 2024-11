Météo : grand soleil sur toute la Franche-Comté pour le premier week-end de novembre

Pas de pluie à l'horizon pour ce premier week-end de novembre, c'est en tout cas ce que prévoit Météo France pour les 2 et 3 novembre 2024. Méfiance tout de même car les températures, elles, resteront automnales, surtout en matinée. On fait le point sur les prévisions météorologiques.

Comme souvent cette semaine, quelques bancs de brouillard seront présents au lever du jour le samedi. Cela concerne surtout le Jura et la Haute-Saône qui devront patienter un peu pour voir le soleil contrairement à Pontarlier et Morez qui bénéficieront déjà d’une matinée ensoleillée tandis que Besançon et Belfort seront sous les éclaircies. Du côté des températures, il fera 2°C à Morez, 4°C à Pontarlier, 7°C à Besançon et Belfort, 8°C à Dole, Vesoul et Lons-le-Saunier.

Samedi après-midi, la brume persistera sur Lons, puis gagnera également Belfort, alors que partout ailleurs le soleil dominera la région. Côté mercure, on gagnera quelques degrés, il fera 12°C à Belfort et Dole, 14°C à Besançon, Lons-le-Saunier et Vesoul alors que pour une fois c’est à Morez et Pontarlier que le mercure sera au plus haut avec 16°C et 18°C.

La journée de dimanche sera similaire à la précédente. Dole sera encore dans le brouillard, mais les éclaircies occuperont le reste du ciel franc-comtois. Les températures seront en revanche bien automnales avec 2°C à Morez, 3°C à Pontarlier, 6°C à Belfort et Besançon et 8°C à Dole, Vesoul et Lons-le-Saunier.

L’après-midi, le soleil aura du mal à percer le brouillard présent à Dole alors qu’il brillera partout ailleurs. Cela donnera lieu à des températures similaires à celles de la veille avec 12°C à Belfort, Dole et Besançon, 13°C à Lons, 15°C à Vesoul et 17°C à Pontarlier et Morez.

Bon week-end !