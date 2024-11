Météo : un beau week-end automnal sur toute la Franche-Comté

La journée du samedi débutera par des éclaircies sur toute la région, excepté Vesoul qui restera dans la brume pour la matinée. Du côté des températures, il fera 5°C à Morez, 6°C à Pontarlier et Belfort, 7°C à Dole, 8°C à Besançon et Vesoul, et 12°C à Lons-le-Saunier.

L’après-midi les éclaircies gagneront du terrain et c’est cette fois bien toute la Franche-Comté qui portera du beau temps sec et ensoleillé. Le mercure sera compris entre 15°C à Pontarlier, Belfort, Besançon, Dole et Lons et 16°C à Vesoul.

Dimanche matin l’Est de la région se réveillera sous un beau soleil tandis que Belfort et Lons profiteront de quelques éclaircies matinales. En revanche, Dole et Vesoul devront patienter pour voir le soleil car de la brume sera encore présente une bonne partie de la matinée. Les températures seront fraîches avec 3°C à Morez, 4°C à Pontarlier, 5°C à Besançon, 6°C à Belfort, 7°C à Vesoul, 8°C à Dole, et 9°C à Lons-le-Saunier.

L’après-midi, le soleil aura du mal à percer la brume présente à Dole mais brillera partout ailleurs. Cela ne permettra cependant pas au mercure de beaucoup grimper puisqu’il devrait faire 11°C à Lons, 12°C à Belfort, 13°C à Dole, Besançon, Pontarlier et Vesoul, 14°C à Morez.

Pour la journée du lundi 11 novembre, Météo France prévoit une journée similaire à celle du dimanche, mais la pluie devrait faire son apparition en commençant à arriver par la face ouest de la région dès la fin de début de soirée.

Bon week-end !