Mikaël Demenge, l’infatigable promoteur de Besançon, bientôt décoré de la Médaille du tourisme

Mikaël Demenge, citoyen engagé et fier représentant de Besançon, figure bien connue pour son rôle de communicant et d’homme de réseau, notamment grâce à la création du groupe Facebook ”Besançon j’aime ma ville” qui rassemble plus de 30.000 membres, va être décoré de la Médaille du tourisme. Cette distinction lui sera remise par la ministre chargée du Tourisme, Nathalie Delattre, selon un courrier daté du 4 septembre 2025.

”J’ai le grand plaisir de vous annoncer que, sur ma proposition, vous avez été distingué de la Médaille du tourisme, au rang de bronze, en reconnaissance de votre engagement exemplaire et de votre contribution durable au développement et au rayonnement du tourisme”, peut-on lire en introduction de la lettre adressée à Mikaël Demenge et qu’il a partagée sur ses réseaux sociaux.

Pour lui, cette récompense vient couronner des années d’implication locale : ”cette distinction vient saluer plus de 8 ans d’engagement pour ma ville, en tant que citoyen actif, communicant et homme de réseaux, au service du bien commun et du rayonnement de notre territoire”, écrit-il.

"Besançon j’aime ma ville”, ”Besançon Booster de Bonheur”…

L’engagement de Mikaël Demenge pour sa ville remonte à 2018, avec la création du groupe ”Besançon j’aime ma ville”. ”Ce qui n’était qu’un simple espace de partage est devenu une communauté de plus de 30.000 membres, avec 300.000 personnes atteintes chaque mois”, souligne-t-il, qualifiant cette initiative de ”formidable levier de visibilité pour Besançon (…)”.

En 2022, il fonde l’association BJMV, dont il est président. Celle-ci réunit aujourd’hui 300 membres actifs, organise 50 événements par an, a publié deux ouvrages aux Éditions du Sekoya et multiplie les collaborations locales : cartes postales, chocolats avec Purement Chocolat, ou encore une montre en édition limitée avec Humbert-Droz.

Au-delà de cette association, Mikaël Demenge s’investit dans le renforcement des institutions locales : administrateur de l’Office de tourisme, président de l’orchestre d’harmonie municipal, ambassadeur du programme ”Besançon Booster de Bonheur”, membre du groupe de travail ”adhésions et marketing” de l’association Arc Horloger, ou encore responsable du comité de soutien du Musée de l’anesthésie.

Une cérémonie à venir

La remise officielle de la Médaille du tourisme aura lieu lors d’une cérémonie regroupant l’ensemble des lauréats. La date n’a pas encore été communiquée.