Mobilisation de l'association Humanimo devant le salon du chiot ce samedi à Besançon

"Quand on vend des animaux comme des marchandises dans une foire, peut-on vraiment se vanter d’une éthique irréprochable ?", questionne Humanisme dans un communiqué de presse en soulignant que "L’argument d’éleveurs naisseurs français n’est pas un argument" : "il existe des fermes usines à chiots en France comme ailleurs".

Enfin, Humanisme dénonce les conséquences d’un "achat compulsif" : "on passe, on s’arrête, on craque… et on achète ! Et pas un pull ou un bijou qu’on revendra sur vinted, un petit être vivant qui deviendra grand, qui vivra 10 ou 15 ans, demandera du temps, de l’affection et de l’argent. Et parfois il aura des problèmes de comportement, des problèmes de santé, comme un certain nombre d’animaux achetés dans ces salons, forcément", prévient l’association qui conseille d’aller chercher son animal dans un refuge. "Vous y trouverez plein de merveilleux animaux abandonnés après les salons, et bien moins chers", conclut-elle.