Mobilité, climat, santé, logement, économie... Les voeux d'Anne Vignot pour l'année 2025

Ce vendredi 10 janvier, c’était au tour de la maire de Besançon, présidente de Grand Besançon Métropole et présidente du Centre communal d’action sociale Anne Vignot, de présenter ses voeux pour 2025 lors d’une cérémonie au Palais des sports. Le préfet, les représentants des forces de l’ordre et de l’armée, les élu(e)s du conseil municipal, des élu(e)s départementaux et régionaux ainsi que chefs d’entreprises et des agents municipaux et de l’agglomération, soit les ”forces vives” du territoire étaient présentes.

Dans son discours, qui a duré une trentaine de minutes, Anne Vignot a formulé plusieurs voeux pour l’année 2025 à travers plusieurs thèmes qui touchent la société bisontine.

Son premier voeux ”est que l’on continue à faire ensemble, cette synergie, cette dynamique collective pour nous permettre de traverser les épreuves à venir, notamment la crise économique dont nous percevons les premiers signes.” En citant l’exemple en exemple la création du territoire d’industrie ”Alliances, Luxe et Précision” avec les communautés de communes du Val de Morteau, du Pays de Maiche, du plateau du Russey, des Portes du Haut-Doubs, de Loue-Lison.

Sur l’enseignements supérieur, Madame la maire a faire le voeux ”d’une coopération sereine, respectueuse de chacun” entre l’université de Franche-Comté transformée en université Marie et Louis Pasteur (nouvel établissement public expérimental) avec l’université de Bourgogne Europe.

Santé et mobilité

Sur le CHU de Besançon, Anne Vignot fait le voeu ”que nous trouvions les autres collectivités à nos côtés dans ce projet - de la maison des femmes - aux côtés de Solidarités femmes et du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)”, après avoir salué l’engagement de l’hôpital pour construire cette maison et salué le personnel médical des urgences ”submergés actuellement par une succession de vagues épidémiques.”

Au sujet de la mobilité, sujet sensible en ce moment notamment en raison des embouteillages à Besançon, la maire a évoqué de nouveaux services à domicile pour nos aînés, la ligne des Horlogers récemment inaugurée, les nouveaux pôle d’échanges multimodaux à Saône et Saint-Vit, le réseau de transport en commun qui se développe avec de nouvelles rames de tramway et un nouveau terminus à Brulard, mais aussi le développement du réseau de pistes cyclables. ”51 km ont été déployés depuis le début du mandat sur Grand Besançon” en précisant que ”sur Besançon, seulement 4.2 km ont impacté la place de la voiture sur les 450km de voirie”.

Énergies renouvelables : ”Nous devons aller encore plus vite”

Les projets urbains publics ont également été évoqués dans son discours en précisant que ”jamais autant de projets urbains n’ont été lancés depuis 30 ans à Besançon”, avec les exemples suivants : Saint-Jacques Arsenal, les Vaîtes, Grette Brulard Polygone et les Hauts-du Chazal, ainsi que la question du logement : ”Je fais le vœu que partout sur le territoire, notre vision urbaine réponde aux enjeux du vieillissement, aux enjeux de l’augmentation de la démographie et des transitions.”

La maire et présidente écologiste a par ailleurs parlé de l’accélération du changement climatique en rappelant que l’année 2024 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée et la première à dépasser le seuil de 1,5°C : ”nous déployons, directement ou avec tous nos partenaires de l’aménagement et nos outils d’économie mixte, des solutions pour démultiplier la production d’énergie renouvelable, solaire, géothermie, éolien, hydrolique. A titre d’exemple, une géothermie est construite place Granvelle pour alimenter en chaleur ou en frais, le kursaal, le théâtre et le palais Granvelle. Nous devons aller encore plus vite.”

”Le narco trafic nous touche tous”

Parmi les sujets abordés lors de cette cérémonie de voeux, la sécurité, devant notamment le commissaire divisionnaire Laurent Perraut, directeur interdépartemental de la police nationale du Doubs et le colonel Lionel James, commandant de groupement de gendarmerie départementale du Doubs. Anne Vignot a essentiellement parlé de la lutte contre le narco-trafic. ”Il est un sujet qui absorbe mon attention”, a-t-elle déclaré, ”Le narco trafic nous touche tous. Il est présent partout, dans nos villages, dans nos quartiers. Il ne vient pas de notre territoire, il vient sur nos territoires, amené par des réseaux nationaux et internationaux. Il mine nos institutions, il mine et tue notre jeunesse, il abîme notre santé.”

En tant qu’élue d’une collectivité, Anne Vignot ne pouvait pas passer à côté du budget 2025 et des incertitudes qui l’accompagnent en déclarant : ”alors que d’autres territoires sacrifient la culture, le sport, l’humanitaire et le social, les élus qui m’accompagnent et moi-même avons décidé de maintenir au même niveau qu’en 2024, nos aides aux associations, parce que vous, acteurs associatif, culturel, sportif… joué un rôle primordial dans la vitalité et la robustesse de notre territoire, dans notre façon de faire cité, de faire territoire. Nous sommes convaincus que la culture libère, émancipe, qu’elle réunit les gens.”

Anne Vignot quitte X

Après avoir parlé des populations démunies et des aides telles que la Banque alimentaire qui va déménager pour ”se doter d’une outil plus efficace” et des ”fractures sociales qui menacent la cohésion de notre société”, Anne Vignot a affirmé qu’elle quittait le réseau social X (ex-Twitter). ”Un colère gronde dans notre pays, en même temps que la pauvreté augmente. Dans ce contexte, la responsabilité des élus est de ne pas attiser les colères ou les peurs, j’ai décidé de quitter le réseau social X pour ces raisons-là, précisément. Aujourd’hui, trop de fake news et d’invectives remplacent les faits et les idées dans le débat public.”

L’élue a rappelé l’intrusion de deux militantes d’extrême droite mercredi soir lors des voeux adressés au personnel : ”J’ai porté plainte. Je ne transigerais jamais avec le racisme et défendrai toujours avec la même intensité les valeurs qui fondent notre démocratie : l’humanisme et la fraternité.”

En conclusion, Anne Vignot a formulé un dernier voeu pour 2025 : ”Le monde bouge. Il bouge de plus en plus vite. C’est cette accélération qui provoque des instabilités, des turbulences. Alors, engageons-nous pour nous adapter, pour accélérer la transition écologique, pour réinterroger notre modèle de société, et dans tous les cas, solidaire et inclusif. Et nous allons continuer en 2025 à construire ensemble, parce que c’est notre savoir-faire. Pour apporter à chacun et chacune des conditions de vie heureuse.”

Infos +

Deux compagnies de danse bisontines ont ensuite terminé cérémonie en musique : la compagnie The Lost Crew , dirigée par Marion Gonzales, dans un style hip-hop et Aliento Flamenco menée par la chorégraphe et professeure Aurore Marin, qui a transporté le public du Palais des sports dans une Andalousie colorée.