Montbéliard
Justice

Montbéliard : un an ferme pour des menaces contre un chroniqueur de CNews

Publié le 15/10/2025 - 16:32
Mis à jour le 15/10/2025 - 16:30

Un homme de 29 ans, déjà condamné pour apologie du terrorisme, a écopé de deux ans de prison, dont un ferme, pour de multiples menaces adressées, via le réseau X, au chroniqueur de CNews Erik Tegnér, à qui il reprochait ses positions sur le conflit à Gaza, a indiqué mercredi 15 octobre 2025 à l'AFP le procureur de Montbéliard (Doubs).
 

© Élodie R.
© Élodie R.

"Je vais te casser la mâchoire (...) je vais te filmer en train de te tabasser", avait notamment écrit Amin B. au printemps 2024 dans ses messages adressés à M. Tegnér via un pseudonyme, a précisé le procureur, Paul-Edouard Lallois. Le prévenu, qui réside dans le Doubs et était employé par le conseil départemental du Territoire-de-Belfort comme technicien en maintenance informatique, a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Montbéliard pour "menaces de crimes". Il a été écroué à la sortie de l'audience.

Lui-même se revendiquait comme un soutien du mouvement palestinien Hamas

Dans ses nombreux messages, le jeune homme, sous suivi psychiatrique, s'en prenait au chroniqueur, également cofondateur du média identitaire Frontières, à cause de ses positions qu'il estimait trop pro-israéliennes, lui-même se revendiquant comme un soutien du mouvement palestinien Hamas. "Il y a une notion de haine de l'Occident" dans les propos rapportés, a souligné le procureur. A l'audience, le prévenu n'a pas contesté avoir écrit ces messages, mais en a relativisé la portée en expliquant que "tout ça, c'est du virtuel", et les a justifiés au nom des violences infligées aux Palestiniens.

Identifié grâce à son adresse IP, le jeune homme avait été interpellé et placé en garde-à-vue en août, puis placé sous contrôle judiciaire avec obligation de rester à son domicile, dans l'attente de son procès.

En 2015, alors jeune majeur, il avait été condamné à deux reprises à Montbéliard. D'abord à un an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme et menaces antisémites, pour des messages haineux contre le consul général d'Israël à Marseille et contre l'ex-député franco-israélien Meyer Habib. Une photo du drapeau de l'organisation Etat islamique avait par ailleurs été trouvée dans son ordinateur.

Puis à un an de prison ferme pour des violences au couteau lors d'une rixe.

(Source AFP)

média presse procès

Publié le 15 octobre à 16h32 par Hélène L.
Justice

