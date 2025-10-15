Montbéliard : un an ferme pour des menaces contre un chroniqueur de CNews

"Je vais te casser la mâchoire (...) je vais te filmer en train de te tabasser", avait notamment écrit Amin B. au printemps 2024 dans ses messages adressés à M. Tegnér via un pseudonyme, a précisé le procureur, Paul-Edouard Lallois. Le prévenu, qui réside dans le Doubs et était employé par le conseil départemental du Territoire-de-Belfort comme technicien en maintenance informatique, a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Montbéliard pour "menaces de crimes". Il a été écroué à la sortie de l'audience.
Lui-même se revendiquait comme un soutien du mouvement palestinien Hamas
Dans ses nombreux messages, le jeune homme, sous suivi psychiatrique, s'en prenait au chroniqueur, également cofondateur du média identitaire Frontières, à cause de ses positions qu'il estimait trop pro-israéliennes, lui-même se revendiquant comme un soutien du mouvement palestinien Hamas. "Il y a une notion de haine de l'Occident" dans les propos rapportés, a souligné le procureur. A l'audience, le prévenu n'a pas contesté avoir écrit ces messages, mais en a relativisé la portée en expliquant que "tout ça, c'est du virtuel", et les a justifiés au nom des violences infligées aux Palestiniens.
Identifié grâce à son adresse IP, le jeune homme avait été interpellé et placé en garde-à-vue en août, puis placé sous contrôle judiciaire avec obligation de rester à son domicile, dans l'attente de son procès.
En 2015, alors jeune majeur, il avait été condamné à deux reprises à Montbéliard. D'abord à un an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme et menaces antisémites, pour des messages haineux contre le consul général d'Israël à Marseille et contre l'ex-député franco-israélien Meyer Habib. Une photo du drapeau de l'organisation Etat islamique avait par ailleurs été trouvée dans son ordinateur.
Puis à un an de prison ferme pour des violences au couteau lors d'une rixe.
(Source AFP)