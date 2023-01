Morts solitaires : le bilan glaçant des Petits Frères des Pauvres

L’association débute son communiqué par la liste de la dizaine de cas médiatisés en 2022 mais elle redoute que "la réalité soit bien plus alarmante".

Janvier 2022 – St Brieuc (22) : une femme de 75 ans retrouvée morte dans son appartement 2 ans après son décès (Source - France bleu)

Janvier 2022 – Lille (59) : une femme de 87 ans retrouvée morte dans son appartement 15 jours après son décès ( Source – La Voix du Nord)

( Février 2022 -Valence (26) : un homme de 62 ans retrouvé mort dans son appartement 3 ans après son décès ( Source – Le Dauphiné )

( – ) Avril 2022 – Bouguenais (44) : un homme de 76 ans retrouvé mort dans son appartement 6 mois après son décès ( Source – Ouest France )

( ) Avril 2022 - Agen (32) : un homme de 80 ans retrouvé mort dans son appartement plusieurs mois après son décès (Source – Sud Ouest)

un homme de 80 ans retrouvé mort dans son appartement Juillet 2022 – Montanay (69) : un homme de 93 ans retrouvé mort dans son appartement plusieurs semaines après son décès (Source – Le Progrès)

Septembre 2022 – Balma (31) : un homme d’une soixantaine d’années retrouvé mort dans son appartement entre six mois et un an après son décès (Source – La Dépêche)

Octobre 2022 - Ozenx-Montestrucq (64) : deux femmes de 79 et 84 ans retrouve?es mortes dans leur maison quatre mois apre?s leur de?ce?s ( Source - France 3 )

) Octobre 2022 – Cavaillon (84) : un homme de 76 ans retrouvé mort dans son appartement 10 mois après son décès ( Source – Le Dauphiné )

( ) Novembre 2022 – Reims (51) : une femme de 75 ans retrouvée morte dans son appartement cinq mois après son décès ( Source – Journal des femmes )

( ) Novembre 2022 – Valence (26) : un homme de 70 ans retrouvé mort dans son appartement 6 à 8 mois après son décès ( Source – Le Dauphiné )

( ) Décembre 2022 – Nîmes (30) : un homme de 76 ans retrouvé mort dans son appartement 6 mois après son décès (Source – Objectif Gard)

Décembre 2022 – Libourne (33) : une femme de 75 ans retrouvée morte dans son appartement 3 ans après son décès (Source – Sud Ouest)

Face à un tel constat, les Petits Frères des Pauvres tire la sonnette d’alarme : "on ne peut plus se contenter de l’émotion suscitée par un tel drame. Pouvons-nous continuer à être les lecteurs passifs de quelques lignes qui confessent toute l’inhumanité qu’endurent nos aînés les plus isolés et les plus démunis ?"

Prévenir ces morts indignes, solitaires et invisibles

Pour l’association, ces cas sont les "révélateurs de l’appauvrissement des liens sociaux" elles viennent "questionner notre vivre-ensemble, la fraternité que nous appelons de nos vœux et interrogent également nos politiques à l’égard des personnes âgées et nos institutions". Elle estime qu’il est "urgent de mettre en place des solutions pour maintenir ou restaurer le lien social avec les aînés les plus isolés et prévenir ces morts indignes, solitaires et invisibles".

À ce titre, les Petits Frères des Pauvres proposent plusieurs mesures :

Une production de statistiques officielles pour mesurer la problématique.

social mais aussi commerçants, artisans.

la crise sanitaire nous l’a montré) .

distributeurs d’eau ou d’électricité sont incités à communiquer dès que possible aux collectivités locales des anomalies dans la consommation de leurs clients âgés). Peuvent être concernées par cette expérimentation les établissements bancaires, les services du Trésor Public, les facteurs, les distributeurs d’énergie.

L’association rappelle qu’elle intervient également en Franche-Comté notamment en rendant visite "régulièrement à des personnes âgées isolées afin de partager des moments de convivialité et de joie dans le but de rompre leur isolement". Les bénévoles agissent de concert pour "proposer des temps collectifs et, aussi, alerter et témoigner des situations de vie des personnes âgées isolées et en situation de fragilité". En Franche- Comté, l’association est présente sur les secteurs de Besançon, du Haut-Doubs, du Pays de Montbéliard, de Luxeuil-les-Bains et de Vesoul.