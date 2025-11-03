Municipale 2026 à Besançon : Anne Vignot s’explique dans une lettre ouverte

Anne Vignot, maire EELV de la ville de Besançon également candidate pour l’élection municipale 2026, a souhaité s’exprimer dans une lettre ouverte aux Bisontin(e)s et "à toutes les personnes, partis et mouvements politiques qui appellent de leurs vœux cette union et la victoire de la gauche et des écologistes".

Lettre ouvert d’Anne Vignot

"En mai dernier, 1.200 bisontines et bisontins ont signé un appel pour une union des forces de gauche, envisageant également la poursuite de mon mandat de Maire. Aujourd'hui, je souhaite m'adresser à elles et eux, et plus globalement à toutes les personnes, partis et mouvements politiques qui appellent de leurs vœux cette union et la victoire de la gauche et des écologistes. "Concurrence", "compétition", "culte de la performance", "combat" : ces mots résument comment nos sociétés nous enferment dans un rapport conflictuel et construisent l'état du monde, que l’on parle d’économie ou de politique sociale. Ce serait la condition de l’efficacité. Ce serait écrit et inéluctable. Balayés ! les penseurs de l’humanisme et les générations Victor Hugo. L’innovation sociale ne serait plus qu'un pansement sur une fatalité, ces inégalités et injustices qui habitent le monde aujourd’hui.

Pourtant, à Besançon, le bilan d’un des mandats les plus difficiles imposé à des élus, qui a vu se démultiplier les crises les unes derrière les autres, démontre qu’une municipalité composée de partis divers est plus agile et très concrète. Nous avions tous pour colonne vertébrale la justice sociale, l’exigence démocratique, l'aménagement d'un futur pour le vivant, l’amélioration de la qualité de vie et de la santé. Nous avons su passer de la promesse électorale à la réalisation. Nous avons démontré que ces enjeux pouvaient être compatibles entre eux, permettaient à notre

territoire d'être plus attractif, avec plus de services aux populations, plus de solutions à l’adaptation climatique… tout en dynamisant l’économie locale, à contre-courant d’une mondialisation forcenée.

Jamais autant d’investissements n'auront été faits pour améliorer les écoles, les crèches, les espaces publics, le logement, les équipements sportifs, l’aide aux plus démunis, les réseaux de mobilité, de chaleur… Jamais autant de soutien aux agents, aux associations, à la culture, à l’éducation et donc aux habitants… alors que les moyens sont en berne et les perspectives, sombres.C’est l’union, celle de la majorité, sur un cap partagé, qui nous a fait choisir, arbitrer, réaliser, dynamiser, transformer et adapter la ville, le territoire. Et ce ne fut pas simple, mais complexe, comme l’est la société.

Pendant ce temps, dans le monde, toutes les peurs sont agitées, des bouc-émissaires désignés, les dépenses publiques montrées du doigt… avec le danger d'une société. humaine qui se recroqueville, qui renonce jusqu'à la démocratie et aux savoirs, et d’un modèle social et associatif abandonné. Ce danger est réalité dans le monde, dès à présent, mais aussi en France, et certains veulent l'imposer ici, à Besançon. Il n’est pas question que cela arrive. Résistons à cette façon de voir le monde qu'on essaie de nous imposer, comme les 1200 signataires de l'appel nous l'ont demandé. Je suis fière de pouvoir porter leur voix et incarner leur souhait, et de proposer un projet pour poursuivre notre trajectoire ambitieuse, qui démontre que les solutions existent et qu'elles fonctionnent.

J’ai une grande confiance en l’union. Alors oui, entre temps, il semble que l’ambiance nationale ait contaminé certains politiques. Que les logiques de certains partis aient été plus fortes que les dynamiques de coopération locales. Chacune, chacun doit se ressaisir. Nos valeurs nous unissent et devraient nous encourager à continuer à faire ensemble. Tout doit être mis en œuvre pour l’union, pour que Besançon progresse en tant que ville de gauche et écologiste, et je m’y attellerai pour nous, habitantes et habitants de Besançon.

ANNE VIGNOT"

