Municipale 2026 à Besançon : Laurent Croizier s’allie officiellement au candidat Ludovic Fagaut

Le député Modem du Doubs, Laurent Croizier, avait annoncé samedi dernier vouloir engager les discussions pour un "grand rassemblement" à Besançon. C’est donc chose faite depuis l’annonce officielle de son alliance ce 11 octobre 2025 avec Ludovic Fagaut. Fait notable, le candidat LR ne ferme pas non plus la porte au candidat Horizons Eric Delabrousse et au socialiste Nicolas Bodin...

Après des pourparlers lancés début octobre et notamment des discussions pour un "grand rassemblement" à Besançon, il a été officiellement annoncé ce 11 octobre 2025 que le député Laurent Croizier (Modem) figurera sur la liste du candidat LR Ludovic Fagaut. À quelle place ? Nous ne le savons pas encore, mais le député indique ce samedi matin devant la presse : "Je serai très haut sur la liste".

"Notre complémentarité et un atout"

"Le 1er octobre, je lançais un appel solennel, celui d’une union de force républicaine", a indique d’emblée Ludovic Fagaut, candidat à l’élection municipale de Besançon. Il souligne également qu’il sera "le chef de file de ce grand rassemblement" : "Nous avons travaillé à unir nos forces avec Laurent Croizier (…) "Notre complémentarité et un atout (…) notre vision partagée animera nos rencontres dans les jours et mois à venir", souligne le candidat.

Pour Laurent Croizier, "sa seule boussole a toujours été Besançon" : "Besançon doit retrouver de la sérénité et un projet à la hauteur des ambitions d’une ville de dimension capitale aux atouts exceptionnels", a expliqué le député qui regrette que "depuis cinq ans, l’image de la ville a trop souffert des polémiques" : "Des débats accessoires, nationaux qui ont pris le pas sur des sujets majeurs qui préoccupent les Bisontines et Bisontins".

C’est pourquoi, le député explique "dépasser leurs différences" et "s'unir pour écrire une nouvelle page de Besançon" : "Notre rassemblement est le fruit d’un travail d’un échange et sur la répartition des rôles clairement établis". Et d’ajouter : "Notre complémentarité et un atout. Notre démarche s’inscrit dans un état d’esprit".

Une main tendue du centre-gauche en passant par le bloc central et la droite républicaine

Lors de cette conférence de presse, Laurent Croizier a voulu être clair sur les causes de son alliance avec Ludovic Fagaut. Il dit s’engager dans un "projet et une vision" et non pas "une question de personne".

De son côté, le candidat LR ne ferme ni la porte au candidat Eric Delabrousse ni au socialiste Nicolas Bodin. Pour rappel, ce dernier avait adressé une lettre ouverte aux militants du Parti socialiste du Doubs, expliquait qu’il ne se présenterait pas à l’investiture interne du parti. Il avait donc laissé le champ libre à Jean-Sébastien Leuba qui a été élu au sein du PS.

Quant à une alliance avec le RN, ce n’est pas du tout à l’ordre du jour pour Ludovic Fagaut qui souhaite mettre les choses au clair : "On sait où on s’arrête, ou est la frontière".