Besançon
Politique

Municipale Bisontine : huit candidats du parti communiste sur la liste d'Anne Vignot

Publié le 17/01/2026 - 17:36
Samedi 17 janvier 2026, le parti communiste français de Besançon a dévoilé le nom des huit candidat(e)s désigné(e)s pour figurer sur la liste d’union "Besançon Vivant, Juste et Humaine", conduite par Anne Vignot. 

© Parti communiste Besançon

Avec huit candidats, "le parti communiste français reste fortement engagé sur la liste Besançon Vivante juste et humaine portée par Anne Vignot", a précisé Aline Chassagne qui figure parmi les huit retenus. Parmi eux figurent plusieurs candidats actuellement élu(e)s au sein de la majorité, ce qui permettra d’assurer "une continuité" a-t-elle ajouté. Il s’agit d’Hasni Alem, Anne Benedetto, André Terzo et Aline Chassagne. 

De nouvelles "forces vives"

Dimitri Paraskevaidis, Jeanne Henry, Thibaut Bize et Elsa Maillot sont les "nouvelles forces vives" qui rejoignent le groupe. 

Les membres du parti communiste ont assuré vouloir continuer à "porter les valeurs de gauche, une dynamique d'union à gauche comme nous le faisons depuis le début". Parmi les priorités défendues au sein du projet d’union, les communistes ont mis en avant les enjeux sociaux (logement, transports et mobilité et solidarités).

Les 8 candidats communistes de la liste Besançon Vivante Juste et Humain :

  • Hasni Alem
  • Anne Benedetto
  • André Terzo
  • Aline Chassagne
  • Dimitri Paraskevaidis
  • Jeanne Henry
  • Thibaut Bize
  • Elsa Maillot

