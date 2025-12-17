Mercredi 17 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : la jeunesse au cœur du programme du candidat socialiste Jean-Sébastien Leuba

Publié le 17/12/2025 - 18:00
Mis à jour le 17/12/2025 - 15:50

La liste Besançon Forte et Solidaire, portée par Jean-Sébastien Leuba, candidat PS à la mairie de Besançon, a convié la presse ce mardi 16 décembre 2025, afin de l’importance que dois prendre la jeunesse dans la vie bisontine. Il a également réaffirmé son ambition de mener sa propre liste pour le premier tour et qu’il n’y a "pas de changement dans la démarche" même si les échanges sont toujours en cours avec Anne Vignot.

© Hélène Loget
Jean-Sébastien Leuba, candidat PS à la mairie de Besançon © Hélène Loget
1/2 - © Hélène Loget
2/2 - Jean-Sébastien Leuba, candidat PS à la mairie de Besançon © Hélène Loget

"Il est important d’amener la parole de la jeunesse en co-construction pour apporter des projets et lui apporter des réponses. Il s’agit aussi de créer des liens avec la ville. Les jeunes vont construire le futur et c’est aussi à nous de les préserver", a entamé Jean-Sébastien Leuba, candidat PS à la mairie de Besançon pour l’élection 2026.

Tour à tour, les plusieurs colistiers ont souhaité apporter leur point de vue et exposer les projets de la liste. Pour Maxence Buttler, étudiant et colistier, il s’agit de "renforcer les interventions politiques dans les collèges et lycées" notamment par le biais de "vis ma vie d’élu" mais également de la mise en place de "simulations de conseils municipaux". La liste aimerait également créer un système pour "interpeller les élus en visioconférence".

Saliha Merah, ancienne habitante des Clairs-Soleils et travailleuse sociale, il ne faut pas nécessairement "réinventer beaucoup de choses" mais "consolider celles existantes", notamment via le sport et la médiation sociale.

Au tour d’Ahmet Polat, étudiant en histoire de l’art, d’insister sur l’importance de "co-construire avec les personnes concernées". Il a également souhaité évoquer la création d’un club d’ambassadeurs et de "référents de lutte contre les discriminations" qui "seront formées" et "pourront porter des projets".

Théo Jary, interne au CHU de Besançon, a quant à lui voulu mettre l’accent sur l’inclusion des personnes en situation de handicap et "l’importance d’en faire un combat" : "il faut continuer de  promouvoir des actions telles que le "Raid handi-forts".

Sylvie Wanlin, actuellement vice-présidente au CCAS de Besançon, a voulu insister sur trois points :

  • La nécessité de mettre en place une convention avec le CCAS pour accueillir les jeunes et les impliquer dans le portage de repas ou l'aide à domicile et ainsi "leur donner un accès durable dans l’emploi".
  • L’accompagnement social pour la santé mentale avec la création d’un "contrat local de santé mentale" en lien avec le Chu de Novillars.
  • La question de l’alimentation : avec une conférence alimentaire et la mise en place d’une charte en lien avec la banque alimentaire.

Dernier point évoqué par la liste Forte et Solidaire : le logement des jeunes. Elle estime qu’il est possible de créer "500 à 600 logements sur les Hauts de Chazal".

jean-sébastien leuba municipale 2026

Publié le 17 décembre à 18h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Municipales 2026

Saint-Vit
Politique

Saint-Vit : un collectif d’habitants prépare une liste citoyenne pour les municipales 2026

Un groupe de Saint-Vitoises et de Saint-Vitois annonce, dans un communiqué du 8 décembre 2025, la constitution d’une liste citoyenne baptisée “Saint-Vit ensemble” pour les élections municipales de 2026. Cette initiative, présentée comme locale et indépendante de tout parti, repose sur une organisation collégiale visant à “construire un projet réellement partagé et représentatif de la diversité de la commune”.

élection municipale municipale 2026
Publié le 9 décembre à 15h54 par Alexane
Besançon
Religion Société

Climat électoral à Besançon : une étude éclaire les forces en présence à l’approche des municipales 2026

En novembre 2025, l’Ifop a réalisé pour la Fédération départementale Les Républicains du Doubs une enquête détaillant l’état de l’opinion politique à Besançon. Publiée en novembre 2025, elle dresse un panorama du climat électoral local, des niveaux de notoriété des principales personnalités bisontines, ainsi que du souhait de réélection accordé à la maire actuelle, Anne Vignot.

anne vignot étude ifop les républicains ludovic fagaut municipale 2026
Publié le 2 décembre à 11h09 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Nicole Friess mènera la liste “Lutte Ouvrière – le camp des travailleurs” à Besançon

Nicole Friess a annoncé samedi 29 novembre 2025 par voie de communiqué qu’elle conduira la liste "Lutte Ouvrière – le camp des travailleurs" lors des prochaines élections municipales à Besançon. La candidate inscrit cette démarche dans une volonté de porter un programme centré sur la défense du monde du travail.

lutte ouvrière municipale 2026 nicole friess travail
Publié le 29 novembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Politique

Marie-Guite Dufay et Dominique Voynet appellent à “l’union des forces de la gauche et de l’écologie” à Besançon

Municipales 2026 • L’ancienne présidente socialiste de la Région Bourgogne - Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, et la députée écologiste du Doubs, Dominique Voynet, publient une lettre ouverte ce lundi 24 novembre appelant à l’unité de la majorité municipale sortante autour de la maire Anne Vignot (EELV), en vue des prochaines échéances locales. 

dominique voynet marie-guite dufay municipale 2026
Publié le 24 novembre à 15h15 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale 2026 : la liste Besançon Forte et Solidaire de Jean-Sébastien Leuba “dans une dynamique de construction”

La liste Besançon Forte et Solidaire portée par le candidat socialiste Jean-Sébastien Leuba à la mairie de Besançon a tenu ce vendredi 21 novembre 2025 une conférence de presse dans la capitale comtoise. Parmi les points évoqués, l’apport du Parti radical de gauche, quelques tacles au candidat LR Ludovic Fagaut, un appel aux citoyens désireux de s’investir et des discussions avec Anne Vignot qui semblent toujours en cours. 

élections jean-sébastien leuba municipale municipale 2026 oriane vatin parti radical de gauche parti socialiste patrick molinoz
Publié le 21 novembre à 19h24 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Election municipale 2026 : “Nous serons en tête au premier tour des opposants à Besançon” selon le candidat RN Jacques Ricciardetti

Avant son meeting prévu ce 21 novembre 2025 à Besançon, Jacques Ricciardetti, candidat à l’élection municipale de Besançon pour le Rassemblement National a tenu une conférence de presse aux côtés de ses trois premiers colistiers, Anaïs Vial, responsable du RNJ sur circonscription 1 et 2 du Doubs, Thomas Lutz, conseiller régional RN et Géraldine Grangier, députée RN du Doubs.

jacques ricciardetti municipale 2026 rassemblement national
Publié le 21 novembre à 19h00 par Hélène L.
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : Séverine Véziès lance officiellement sa campagne sous le slogan ”Faire mieux pour Besançon”

La candidate de La France insoumise (LFI) a lancé ce vendredi 21 novembre sa campagne pour les élections municipales de 2025 lors d’une conférence de presse organisée au Bodega, au cœur du quartier Battant à Besançon. Séverine Véziès a été officialisée comme tête de liste d’une ”union populaire”, accompagnée de son co-chef de file, Martin Meilhon et de citoyens engagés avec la candidate.

cédric meilhon la france insoumise municipale 2026 séverine véziès
Publié le 21 novembre à 18h15 par Alexane

Politique

Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : la jeunesse au cœur du programme du candidat socialiste Jean-Sébastien Leuba

La liste Besançon Forte et Solidaire, portée par Jean-Sébastien Leuba, candidat PS à la mairie de Besançon, a convié la presse ce mardi 16 décembre 2025, afin de l’importance que dois prendre la jeunesse dans la vie bisontine. Il a également réaffirmé son ambition de mener sa propre liste pour le premier tour et qu’il n’y a "pas de changement dans la démarche" même si les échanges sont toujours en cours avec Anne Vignot.

jean-sébastien leuba municipale 2026
Publié le 17 décembre à 18h00 par Hélène L.
DOUBS (25)
Politique Transports

Loi de finances 2026 : le sénateur Longeot plaide pour le retour du TGV Lyria Paris-Lausanne

Lors de l’examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2026, le sénateur du Doubs Jean-François Longeot, président de la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, a appelé le 15 décembre 2025 à un investissement massif dans les infrastructures de transport, notamment le réseau ferroviaire et plaide pour le retour du TGV Lyria Paris - Lausanne.

jean-françois longeot sénat suisse tgv lyria train
Publié le 16 décembre à 11h45 par Alexane
CA Pays de Montbéliard Agglomération
Politique

Élevage bovin : un collectif dénonce des décisions d’Annie Genevard

Un communiqué diffusé le 16 décembre 2025 par le Collectif du Champ à l’assiette, organisation militante pour la sécurité alimentaire du Pays de Montbéliard, met en cause la cohérence de l’action de la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, à l’occasion du lancement des Conférences de l’autonomie alimentaire au début du mois.

agriculture annie genevard collectif du champ à l'assiette dermatose bovine dermatose nodulaire vache
Publié le 16 décembre à 10h00 par Alexane
Pirey
Education Politique

Pirey : Le conseil municipal justifie son refus de participer aux frais de scolarité de l’école privée Cartannaz

Réuni le 10 décembre 2025, le conseil municipal de Pirey a décidé, à une large majorité, de ne plus participer aux frais de scolarité 2023-2024 des enfants inscrits à l’école privée F. Cartannaz a-t-on appris dans un communiqué de la mairie. 

conseil municipal école privée mairie patrick ayache pirey
Publié le 15 décembre à 10h32 par Elodie Retrouvey
Grand Besançon Métropole
Politique Transports

Rétroviseurs et vitres cassés en cadeaux au Département du Doubs : une association alerte des dangers sur la D141

VIDÉO • L’association "À fond la transition" s’est mobilisée ce jeudi 11 décembre à 10h30 devant les locaux du conseil départemental du Doubs à Besançon pour lui offrir des cadeaux très particuliers : rétroviseurs, vitres de bus et de voitures brisées emballés… Ces morceaux proviennent de véhicules qui se sont aventurés sur la D141 au niveau du passage dit Sous les Roches Beure-Besançon.

à fond la transition accident circulation d141 danger route sous les roches
Publié le 11 décembre à 17h30 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Politique Vie locale

Grand Besançon Métropole arrête son projet de Plan local d’urbanisme intercommunal : que prévoit-il ?

Après 5 ans de travail, Grand Besançon Métropole (GBM) a présenté et arrêté son projet de Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) à l’issue de plusieurs années de diagnostic, de concertation et de travail avec les 68 communes du territoire. L’ensemble du dossier, désormais finalisé, doit entrer dans la phase d’enquête publique. Avant cela, il sera soumis au vote du conseil communautaire de GBM jeudi 11 décembre 2025.

aurélien laroppe Grand Besançon Métropole logement PLUi urbanisme
Publié le 11 décembre à 10h00 par Alexane
France
Economie Politique

Pierre Moscovici défend l’indépendance de la Cour des comptes pour sa dernière audition à l’Assemblée

Le Premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici a vigoureusement défendu l'indépendance de celle-ci, "ni pouvoir ni contre-pouvoir", pour sa dernière audition mardi 9 décembre devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale, consacrée au pacte Dutreil.

cour des comptes pierre moscovici
Publié le 10 décembre à 09h30 par Alexane
Saint-Vit
Politique

Saint-Vit : un collectif d’habitants prépare une liste citoyenne pour les municipales 2026

Un groupe de Saint-Vitoises et de Saint-Vitois annonce, dans un communiqué du 8 décembre 2025, la constitution d’une liste citoyenne baptisée “Saint-Vit ensemble” pour les élections municipales de 2026. Cette initiative, présentée comme locale et indépendante de tout parti, repose sur une organisation collégiale visant à “construire un projet réellement partagé et représentatif de la diversité de la commune”.

élection municipale municipale 2026
Publié le 9 décembre à 15h54 par Alexane
France
Politique

Budget de la Sécu : les députés votent sur le projet de loi ce mardi

C’est ce mardi 9 décembre 2025 que les députés doivent se prononcer sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Lundi, à la veille d'un scrutin qui s'annonce extrêmement serré, le patron du PS Olivier Faure a appelé ses députés à voter pour le projet de budget de la Sécurité sociale, menacé de rejet par les refus de LR et d'Horizons de le soutenir. De son côté, le gouvernement a multiplié les gestes pour tenter de convaincre, notamment les Ecologistes.

assemblée nationale budget députés sécurité sociale vote
Publié le 9 décembre à 08h20 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Politique Vie locale

Dermatose nodulaire contagieuse : plusieurs élus du Doubs apportent leur “soutien total aux éleveurs de Pouilley-Français et à leur famille”

Plusieurs parlementaires du Doubs, la présidente du Département du Doubs et le président de l'association des maires ruraux du Doubs ont souhaité réagir ce mois de décembre 2025 au sujet au sujet des cas de dermatose nodulaire contagieuse de Pouilley-Français.

dermatose bovine
Publié le 8 décembre à 15h35 par Hélène L.
Besançon
Nature Politique

Dermatose nodulaire : à Besançon, Genevard appelle à un strict respect du protocole sanitaire

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) pourrait tuer 10% des bovins en France si le strict protocole sanitaire en vigueur n'était pas respecté, a mis en garde samedi 6 décembre 2025 la ministre de l'Agriculture, venue défendre à Besançon le récent abattage d'un troupeau de 83 vaches dans le Doubs.

annie genevard dermatose nodulaire ministre de l'Agriculture vache visite
Publié le 7 décembre à 08h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Nature Politique

Dermatose nodulaire : la ministre de l’Agriculture Annie Genevard se rendra ce samedi à Besançon

Pour rappel, un premier cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été détecté dans le Doubs le 28 novembre 2025 dans une exploitation de Pouilley-Français. La ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire est attendue ce samedi 6 décembre 2025 à Besançon pour faire un point sur la situation sanitaire dans le département à la préfecture du Doubs.

annie genevard dermatose nodulaire ministre de l'Agriculture prefecture du doubs
Publié le 6 décembre à 09h03 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Politique

Municipale 2026 à Besançon : le syndicat de la filière des musiques actuelles adresse ses questions aux candidats

Dans la perspective des prochaines élections municipales des 15  et 22 mars 2026, le syndicat de la filière des musiques actuelles (SMA) souhaite engager un dialogue avec les diverses formations politiques. C’est pourquoi, il adresse un questionnaire aux candidats à l’élection municipale de Besançon…

municipale 2026 SMA
Publié le 5 décembre à 17h33 par Hélène L.

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : la carte cadeau de la Rodia à Besançon
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : le Gabychon du Tuyé Du Papy Gaby
Shopping de Noel

Shopping de Noël : une boîte en métal gourmande de la biscuiterie et chocolaterie Billiotte
Jeu-concours

Jeu-concours Artemis: découvrez les résultats !

Shopping de Noël : la petite valise de Noël du Papy Gaby

Sondage

 5.99
nuageux
le 17/12 à 18h00
Vent
1.39 m/s
Pression
1023 hPa
Humidité
90 %
 