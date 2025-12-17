Municipales 2026 à Besançon : la jeunesse au cœur du programme du candidat socialiste Jean-Sébastien Leuba

La liste Besançon Forte et Solidaire, portée par Jean-Sébastien Leuba, candidat PS à la mairie de Besançon, a convié la presse ce mardi 16 décembre 2025, afin de l’importance que dois prendre la jeunesse dans la vie bisontine. Il a également réaffirmé son ambition de mener sa propre liste pour le premier tour et qu’il n’y a "pas de changement dans la démarche" même si les échanges sont toujours en cours avec Anne Vignot.

"Il est important d’amener la parole de la jeunesse en co-construction pour apporter des projets et lui apporter des réponses. Il s’agit aussi de créer des liens avec la ville. Les jeunes vont construire le futur et c’est aussi à nous de les préserver", a entamé Jean-Sébastien Leuba, candidat PS à la mairie de Besançon pour l’élection 2026.

Tour à tour, les plusieurs colistiers ont souhaité apporter leur point de vue et exposer les projets de la liste. Pour Maxence Buttler, étudiant et colistier, il s’agit de "renforcer les interventions politiques dans les collèges et lycées" notamment par le biais de "vis ma vie d’élu" mais également de la mise en place de "simulations de conseils municipaux". La liste aimerait également créer un système pour "interpeller les élus en visioconférence".

Saliha Merah, ancienne habitante des Clairs-Soleils et travailleuse sociale, il ne faut pas nécessairement "réinventer beaucoup de choses" mais "consolider celles existantes", notamment via le sport et la médiation sociale.

Au tour d’Ahmet Polat, étudiant en histoire de l’art, d’insister sur l’importance de "co-construire avec les personnes concernées". Il a également souhaité évoquer la création d’un club d’ambassadeurs et de "référents de lutte contre les discriminations" qui "seront formées" et "pourront porter des projets".

Théo Jary, interne au CHU de Besançon, a quant à lui voulu mettre l’accent sur l’inclusion des personnes en situation de handicap et "l’importance d’en faire un combat" : "il faut continuer de promouvoir des actions telles que le "Raid handi-forts".

Sylvie Wanlin, actuellement vice-présidente au CCAS de Besançon, a voulu insister sur trois points :

La nécessité de mettre en place une convention avec le CCAS pour accueillir les jeunes et les impliquer dans le portage de repas ou l'aide à domicile et ainsi "leur donner un accès durable dans l’emploi".

L’accompagnement social pour la santé mentale avec la création d’un "contrat local de santé mentale" en lien avec le Chu de Novillars.

La question de l’alimentation : avec une conférence alimentaire et la mise en place d’une charte en lien avec la banque alimentaire.

Dernier point évoqué par la liste Forte et Solidaire : le logement des jeunes. Elle estime qu’il est possible de créer "500 à 600 logements sur les Hauts de Chazal".