Nami, la nouvelle poissonnerie de la rue de Belfort à Besançon

Située au 29 rue de Belfort à Besançon, la poissonnerie "Nouvelle Vague" a été reprise depuis le 25 août 2025 par Julien Normand. Il nous en parle.

"Nami" ou vague en japonais est bien sur un clin d’œil à l’ancienne poissonnerie que Martine et Franck Caillet avaient ouverte en 2006. Adresse bien connue des Bisontines et Bisontins, c’est avec une certaine expérience que Julien Normand reprend le commerce.

Ce dernier, âgé de 43 ans et originaire de Besançon, travaille depuis tout jeune dans l'univers du commerce où il a été agent commercial avec son père pour diverses société spécialisées dans le poisson. Il a ensuite lancé deux entreprises, l’une dans le transport, l’autre "Océans et Terroirs", comme grossiste en produits frais. "Cela fait 20 ans que je fournis des restaurants de la région", précise le gérant.

Des produits de Bretagne et Boulogne-sur-Mer

Côté fraîcheur, Julien Normand privilégie les "cours du jour" et des produits en provenance des ports de Bretagne et de Boulogne-sur-Mer. En ce qui concerne les poissons, ils sont choisis par le gérant qui essaie de varier les produits toutes les semaines. C’est pourquoi il a décidé de fermer le dimanche, lundi et mardi, car il "n’arrive pas à avoir du poisson extra-frais" pendant ces jours-là. "Ce serait du poisson de fin de semaine et je veux de la fraîcheur", indique-t-il.

"En ce moment, le prix de la sole baisse un peu. Nous avons de la roussette, et entrons dans la saison des huîtres. Nous sommes également en plein dans la période des moules de Bouchot", explique Julien qui précise avoir voulu garder les habitudes des clients tout en amenant de nouvelles gammes avec des produits différents. "Chacun est aussi libre de nous passer des commandes", rappelle-t-il.

En boutique, on pourra compter sur Marianne, la vendeuse. Elle a effectué une formation en Bourgogne en grande surface et chez un poissonnier. Elle a ensuite créé son entreprise ou elle faisait différents marchés les midis et les soirs. Après s’être séparée de son conjoint, elle est revenue à Besançon d'où elle est originaire.

Le conseil de Julien

Un conseil côté cuisine ? Pour celle et ceux qui aimeraient cuisiner prochainement du poisson, Julien rappelle que les recettes les plus simples sont parfois les plus efficaces comme avec une bonne sole meunière.