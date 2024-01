Neige et verglas sous contrôle à Nevers

Chaque année, entre mi-novembre et début mars, la ville de Nevers mobilise du personnel et du matériel pour empêcher la neige et le verglas de perturber les déplacements des citoyens dans les rues et les espaces publics.

Au cœur de l'hiver, dans la ville de Nevers, 35 agents municipaux, responsables, opérateurs et chauffeurs sont tenus opérationnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à un système d'astreinte. Ils sont prêts à entrer en action dès l'alerte météo déclenchée par un agent référent en lien avec la préfecture.

Trois camions de 19, 10 et 3.5 tonnes, équipés de saleuses sont mis à leur disposition. Cinq circuits sont définis avec en priorité le circuit qui comprend l'accès principal au centre hospitalier et les axes principaux de la ville. En tout ce sont 165 km de voiries qui sont à déneiger et saler le plus rapidement possible.

Trois autres services interviennent en complément pour faciliter les déplacements à pied devant les bâtiments publics, les crèches et les écoles maternelles et élémentaires.

La ville de Nevers rappelle également que les riverains ont le devoir de déneiger, saler et sabler les trottoirs devant chez eux pour assurer la sécurité des piétons. 12 bacs à sel ont été installés dans la ville ''à proximité des voiries présentant un risque potentiel, comme une forte pente'' et sont à disposition des usagers.