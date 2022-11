Non, Kate Moss n’était pas au château de Belvoir dans le Doubs le week-end dernier…

Avec ses dents de vampires et sa robe noire, le mannequin britannique a participé au mariage de son amie et du styliste Tom Guinness, sur le thème d’Halloween. La soirée s’est déroulée au château de Belvoir, non pas celui situé dans le département du Doubs, comme l’indique Madame Figaro, mais au château de Belvoir en Angleterre, demeure seigneuriale du Leicestershire.

Nous avons contacté la responsable du château de Belvoir dans le Doubs, qui a beaucoup ri en apprenant la nouvelle et nous a confirmé qu'aucun couple anglais n'était venu se marier dans sa demeure la semaine dernière.

D'ailleurs, sur les photos publiées par la mariée sur son compte Instagram, de nombreux indices montrent que qu'il s'agit du château britannique et non du château franc-comtois.