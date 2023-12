Nouveau directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)

Olivier David, ingénieur général des Mines, a pris ses fonctions de nouveau directeur Régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté le 4 décembre 2023.

La DREAL Bourgogne Franche-Comté est en charge, sous l'autorité du Préfet de la Région, de la mise en œuvre des politiques publiques liées à la transition écologique, la cohésion des territoires et la transition énergétique.

Olivier David, 43 ans, a été nommé directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement le 4 décembre dernier.

Après plusieurs fonctions en collectivité et au sein du ministère de la transition énergétique, Olivier David occupait dernièrement un poste de chef de service du climat et de l'efficacité énergétique à la Direction générale de l'énergie et du climat, souligne le communiqué de la préfecture.