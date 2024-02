Comme chaque samedi depuis près de quatre mois, le collectif Palestine de Besançon, qui regroupe des associations, des syndicats et des partis politiques, organise samedi 10 février 2024 une manifestation. Le rendez-vous est donné à 14h00 sur l’esplanade des Droits de l’Homme à Besançon.

Le collectif demande notamment un "cessez-le-feu total, immédiat et permanent", "un arrêt définitif de la guerre et des déplacements de population" et une "levée définitive du blocus israélien".

