Une dégradation orageuse va circuler sur la Franche-Comté en cours d'après-midi. Outre l'activité électrique associée aux orages (foudre), ces orages pourront provoquer des rafales entre 60 et 80 km/h, accompagné de fortes intensités de pluie entre 5 et 10 mm/h et potentiellement un peu de grésil ou de petite grêle.

Ces orages se décaleront vers l'Allemagne et la Suisse dans la nuit de samedi à dimanche.