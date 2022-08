Orangerie municipale : découvrez le programme des journées portes ouvertes

Samedi 10 et dimanche 11 septembre, de 10 à 18 heures, l’Orangerie municipale de Besançon organisera ses portes ouvertes ! Un événement gratuit et tout public avec, au programme, troc de plantes, et de graines, conférences, ateliers, visites de serres horticoles ou encore visite du quartier Saint-Ferjeux.

L’Orangerie municipale de Besançon organise ses journées portes ouvertes au 3 rue du Puits, le samedi 10 et le dimanche 11 septembre entre 10 et 18 heures. Elles se dérouleront à l’issue des 12e Assises nationales de la biodiversité qui réunit à Besançon les professionnels du secteur.

Un événement accessible à toutes et tous

Gratuit et tout public, l’événement accueillera de nombreux partenaires tels que l’Office national des forêts, le Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement du Doubs, la Citadelle de Besançon, le Bibliobus, l'Agence régionale de la biodiversité Bourgogne-Franche-Comté ainsi que le Conservatoire botanique national de Franche-Comté.

Sont au programme : troc de plantes et de graines, conseils, conférences et ateliers pour une gestion des espaces de nature en faveur de la biodiversité, visites des serres horticoles etbotaniques, découverte de l ’éco-pâturage avec les bergers municipaux et une partie du troupeau municipal, exposition "2050, l’Odyssée du végétal", visites du quartier Saint-Ferjeux pour comprendre la gestion des espaces verts et échanger sur les moyens de lutter contre les îlots de chaleur.

Autres nouveautés : un stand d’informations sur la prévention et la lutte contre les perturbateurs endocriniens ainsi qu’un stand d’informations sur les possibilités de carrières à la Ville de Besançon.

Enfin, à l’occasion de la programmation Besançon XVIIIe, le public pourra découvrir un parterre de végétaux utilisés à l’époque de Vauban.