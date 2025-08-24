Dimanche 24 Août 2025
Besançon
Société Sport

Ouverture d’une nouvelle boutique dédiée au badminton à Besançon

Publié le 24/08/2025 - 17:34
Mis à jour le 21/08/2025 - 15:18

Le club du Volant Bisontin a annoncé l’ouverture prochaine de la boutique de son équipementier Trinisports, entièrement consacrée au badminton. Cette nouvelle enseigne ouvrira ses portes le 1er septembre 2025 au 1, chemin des Grands Bas, près de la rue de Vesoul.

© Trinisports
© Trinisports

Trinisports, après avoir inauguré un premier point de vente à Dijon, s’implante à Besançon pour répondre à une "demande croissante des joueurs et clubs de la région Bourgogne-Franche-Comté". La boutique, dotée de deux places de parking privées pour la clientèle, vise à offrir un accès facilité à des équipements spécialisés.

Fondée par Thai Trinh, cordeur international ayant officié aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, Trinisports jouit d’une réputation solide dans l’univers du badminton grâce à son "expertise technique, son accompagnement des clubs et son ancrage local fort" depuis près de 14 ans.

La nouvelle boutique proposera une vaste gamme de raquettes, chaussures et textiles techniques, ainsi que des services de flocage personnalisé et de cordage de raquette, adaptés non seulement au badminton, mais également au tennis et au squash.

Déjà partenaire de plusieurs clubs à Besançon et aux environs, Trinisports souhaite par cette ouverture de "renforcer ses liens avec la communauté locale et faciliter l’accès à un matériel de qualité pour tous les niveaux de pratique".

Publié le 24 aout à 17h34 par Salomé F. • Membre
