Le ministre de l’Éducation nationale Pap Ndiaye en visite à Besançon ce vendredi

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse de France sera au collège Proudhon de Besançon ce vendredi 2 juin 2023 pour une visite placée sous le thème de l’école inclusive. Il sera accompagné de Geneviève Darrieussecq, déléguée auprès des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées.

Annoncé jeudi soir en dernière minute, la visite s’effectuera au collège Proudhon de Besançon dès 9h30. Les ministres procèderont à une visite du collège et notamment des classes adaptées avant une table ronde prévue autour du thème de l’accueil en classe des élèves handicapés.

Pap Ndiaye et Geneviève Darieusscq prendront ensuite la direction de Dole pour une visite d’un second collège.

Prévenu de la venue du ministre, le Snes-FSU a d’ores et déjà annoncé un comité d’accueil mobilisé pour "demander de meilleures conditions de travail et une réforme de la réforme du bac". Enseignants et élèves de Pergaud se rendront ainsi devant le collège Proudhon sur le temps de la récréation pour "signifier leur refus d’être obligés de travailler jusque’à 67 ans pour accéder à une retraite à taux plein et leur refus du Pacte".